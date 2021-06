Zdroj: Deník

Bratislavská nákupní centra po otevření prodejen zažívala boom. Před pokladnami v obchodech stály řady zákazníků. Dnes jsou široké uličky prázdnější, v obchodech je minimum zákazníků a prodavačky se více nudí, než obsluhují.

"Už sem chodí jen polovina z toho, co před měsícem, někdy i méně. Jsou hodiny, když tu nemám nikoho,” říká slečna v malé prodejně s kosmetikou v Auparku, největším nákupním centru v Bratislavě.

Po nákupních centrech se už ani tolik nekorzuje jako kdysi. Lidé si zvykli chodit ven, do parku, projít se podél Dunaje. Po nákupním centru s respirátorem se jim na špacír nechce. To se samozřejmě projevuje i v menším zájmu o stravování v restauracích a fast foodech. Není divu, že realitní portály v současnosti evidují napříč zemí na 500 inzerátů na prodej gastro provozů a na 700 nabídek penzionů a hotelů.

Další pás turistiky

Ani opožděný start turistické sezony totiž z pohledu návštěvnosti ubytovacích zařízení nevěstí nic dobrého. Asociace hotelů a restaurací Slovenska odhaduje, že v roce 2021 klesne počet přenocování ve srovnání s posledním standardním rokem 2019 o 38 procent. Počet přenocování se tak sníží o více než 8,7 milionu, což bude nejhorší výsledek za posledních 23 let.

Slovensko si totiž pravděpodobně vybere extrémně málo zahraničních turistů, a to i kvůli tomu, že jedním z nejdůležitějších kritérií pro výběr místa dovolené bývá schopnost země manažovat vývoj pandemie i vakcinace. A ani v jednom Slovensko, podobně jako Česká republika, nevyniká.

Pesimistický ohledně nastávajícího léta je i slovenský svaz cestovního ruchu. Také jeho prognózy říkají, že letošní letní sezóna nedosáhne loňských parametrů a zachrání ji jen domácí a čeští turisté. O tom, že Češi přijedou, Slováci nepochybují. Věří, že pro západní sousedy Slovensko atraktivitu neztratilo. A kam se na dovolenou chystáte vy?

Autor je šéfredaktorem slovenského ekonomického týdeníku TREND

Nová rubrika U sousedů

Co se děje u sousedůZdroj: DeníkV dnešní době víme často mnohem více o tom, co se děje na druhém konci světa, než co se děje těsně u našich hranic, v sousedních zemích České republiky. Proto jsme se rozhodli vám odlehčenou formou přinášet na tomto místě každou neděli zprávy o tom, co se děje „u sousedů“, tedy v Česku, Polsku, Německu a Rakousku. Informovat vás budou lidé, kteří buď v daných zemích žijí, jako Tomáš Skřivánek na Slovensku, Martin Kratochvíl v Polsku, nebo působí u hranic, jako Alexandr Vanžura v Děčíně, nebo Iva Haghofer u rakouských hranic na jižní Moravě. Za inspiraci k vzniku rubriky děkujeme panu Vladimíru Majerovi. Občas přispěji středoevropským pohledem do rubriky i já, evropský editor Luboš Palata. Přejeme hezké nedělní počtení.