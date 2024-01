/ANALÝZA/ V Berlíně i v Bruselu se snaží s Ficovou vládou domluvit podmínky politického neútočení. Ve hře je pomoc Ukrajině ve výši padesáti miliard eur, kterou Kyjev nutně potřebuje.

Slovenský premiér Robert Fico | Foto: ČTK

Premiér Robert Fico a polovina slovenské vlády v Užhorodu a Berlíně, předseda slovenského parlamentu a prezidentský kandidát Peter Pellegrini v Bruselu. Na všech úrovních se představitelé nové slovenské vlády, kteří přijeli vyvrátit argumenty slovenské opozice a velké části poslanců Evropského parlamentu o tom, že se Slovensko vydává směrem Maďarska Viktora Orbána, setkali v podstatě s přátelským přijetím a dobrou vůlí.

Ze strany Ukrajiny je to pochopitelné, protože je to Kyjev, který potřebuje, aby se Slovensko nezařadilo k Maďarsku a nekomplikovalo pomoc Západu Ukrajině, na níž je potřeba shoda všech členských států NATO a Evropské unie. A případ Maďarska, kvůli jehož odporu proti unijní pomoci Ukrajině se koná na konci ledna mimořádný summit Evropské unie, ukazuje, jak vážné nebezpečí to je.

Robert Fico zpochybnil, že by v Kyjevě byla válka:

Mají tam úplně normální život. Robert Fico zpochybnil, že je v Kyjevě válka

Ukrajinci proto museli spolknout hořkost, kterou vyvolaly až urážlivé výroky Fica o Ukrajině z posledních dnů, určené pro jeho domácí voliče. A přijali ujištění, že humanitární pomoc a komerční dodávky zbraní budou ze Slovenska na Ukrajinu proudit dál. „Opravdu vám chceme pomoci,“ prohlásil při jednání Fico a ukrajinská vláda to přivítala slovy premiéra Denyse Šmyhala jako příslib „nových pragmatických vztahů“.

Scholz nesouhlasil, ale neútočil

Zřejmě nebyla náhoda, že přímo z Užhorodu vedla Ficova cesta do Berlína ke kancléři Olafu Scholzovi. Ten se mračil, když Fico v budově kancléřství hovořil o tom, že řešením ruské agrese na Ukrajině není v ozbrojeném konfliktu. A otevřeně mu odporoval konstatováním, že k míru stačí, když Rusko Vladimira Putina ukončí válku. Ale i Scholz byl k Ficovi vlastně vstřícný. Vzal slovenskou poloplnou sklenici podpory Ukrajině, mimo jiné stvrzenou společnou slovensko-ukrajinskou deklarací v Užhorodu, jako příslib toho, že Bratislava nebude zbytku Západu komplikovat pomoc Ukrajině. A v první řadě odsouhlasení onoho balíku 50 miliard eur (zhruba 1,2 bilionu korun) pro Ukrajinu na zmíněném summitu EU na konci ledna.

Peter Pellegrini oznámil kandidaturu na slovenského prezidenta:

Pellegrini oznámil kandidaturu na prezidenta. Slovensko čeká drama

Přes kancléřovu sociální demokracii vede také cesta k návratu Ficova Směru a také koaličního Hlasu Petera Pellegriniho k plnému členství mezi evropskými socialisty. To bylo oběma stranám pozastaveno po vytvoření vlády se Slovenskou národní stranou (SNS). Fico v Berlíně ale připomněl, že v předminulých volbách SNS tvořila spolu se Směrem vládu s maďarskou liberální stranou Most-Híd. A bylo to pokládáno za přelom v postavení maďarské menšiny na Slovensku. „Směr bude dál tvrdohlavě dělat sociálně demokratickou politiku,“ ujistil Fico stojící vedle Scholze.

Pellegrini v Bruselu

Ve středu, ve stejný den, kdy Fico jednal v Užhorodu a Berlíně, přijel do Bruselu na jednání se špičkami Evropského parlamentu, Evropské rady a Evropské komise předseda slovenského parlamentu a koaličního Hlasu Peter Pellegrini. Snažil se omezit škody, které minulý týden způsobila velkou většinou hlasů přijatá rezoluce Evropského parlamentu o ohrožení právního státu na Slovensku.

Pellegrini při svým setkáních bagatelizoval, že by zrušení Úřadu speciální prokuratury určeného pro stíhání nejzávažnějších zločinů bylo narušením právního státu na Slovensku. „Speciální prokuratura byla založena politickým rozhodnutím a stejným politickým rozhodnutím bude zrušena,“ uvedl Pellegrini, podle něhož to nemá nic společného s dodržováním právního státu na Slovensku.

Poslechněte si podcast Evropa pro Čechy se slovenským politologem Grigorijem Mesežnikovem:

PODCAST: Homofobní útoky na Pellegriniho slušní soupeři nepoužijí, říká expert

Navíc uvedl, že zákon, který Evropský parlament zkritizoval, ještě nebyl slovenským parlamentem přijat. A dodal, že v něm určitě dojde k některým změnám i v kritizovaných částech slovenské soudní reformy. Také Pellegrini se setkal v zásadě s pozitivním přijetím. Ale především představitelé Evropského parlamentu důležitost dodržování právního státu na Slovensku velice zdůraznili.

Jde o prezidentské volby

Cesty Fica, Pellegriniho a ministrů slovenské vlády mají i důležitý vnitropolitický důvod. Opozici v čele s Progresivním Slovenskem se daří mobilizovat část slovenské veřejnosti a demonstrace proti vládě a připravovaným krokům nabývají na síle.

Kandidát Směru a Hlasu na prezidenta Peter Pellegrini už téměř ztratil původní náskok na bývalého ministra zahraničí Ivana Korčoka, kterého podporuje opozice. Relativně vstřícné přijetí v Berlíně a Bruselu, v podstatě úspěšná jednání na Ukrajině, to vše má sebrat opozici část větru z plachet. Příští dny a týdny ukážou, zda se to vládě podařilo. A zda tlak, jak zahraniční, tak domácí, na vládu a proti jejím plánovaným krokům bude dál pokračovat, nebo začne slábnout. Pro prezidentské volby na přelomu března a dubna a jejich výsledek to může být zřejmě rozhodující moment.