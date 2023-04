Zatáhl Slovensko do skandálního nákupu ruského Sputniku, kritizuje pomoc Ukrajině a obdivuje Viktora Orbána a jeho politiku. Čtyřicátník György Gyimesi chce převzít vedení slovenských Maďarů na jihu země a po volbách v září výrazně ovlivnit směřování Slovenska.

Musel si ho všimnout každý, kdo v minulých letech jen trochu sledoval slovenskou politiku. Poslanec Obyčejných lidí (OLaNO) György Gyimesi byl po tři roky velmi blízkým spolupracovníkem předsedy strany, premiéra a posléze ministra financí Igora Matoviče.

Byl jakousi spojkou Matoviče do Maďarska, k maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi a jeho ministru zahraničí Péteru Szijjártóvi. Byl také účastníkem skandálních tajných vyjednávání Matoviče v Budapešti o dodávce ruské vakcíny Sputnik na Slovensko v dubnu 2021, na nichž nesměl být přítomen zástupce tamního slovenského velvyslanectví.

Při obhajobě maďarské politiky a Orbána se Gyimesi nedávno postavil proti slovenskému ministrovi zahraničí Rastislavu Káčerovi, který varoval, že kdyby Rusko zvítězilo ve válce na Ukrajině, vznese Maďarsko územní nároky vůči Slovensku. Teď, pár měsíců před volbami, oznámil Gyimesi odchod z OLaNO a jedná s koalicí stran maďarské menšiny Aliance o tom, že se postaví do čela jejich kandidátky.

„Voliči OLaNO jsou nejvíc proukrajinští a já mám opačný názor,“ uvedl Gyimesi minulý pátek, když oznamoval svůj odchod z této strany.

Dodal, že je, podobně jako maďarský premiér Orbán, proti tomu, aby se Ukrajině poskytovaly zbraně na boj s ruským agresorem. Proukrajinská vláda Eduarda Hegera, kterou OLaNO přes určité výhrady podporuje, vede podle Gyimesiho Slovensko špatným směrem.

Každý desátý Slovák je Maďar

Slovenští Maďaři, kteří se zhruba půlmilionem obyvatel tvoří asi desetinu populace Slovenska, nemají v současném parlamentu žádnou stranu, která by je zastupovala. Bývalý vládní Most-Híd Bély Bugára, který stál v opozici vůči orbánovské vládě v Maďarsku, se totiž nedokázal dohodnout s politickým křídlem, jež dostává finance z Budapešti. Kvůli rozdělení hlasů se nakonec nedostala do parlamentu žádná z maďarských stran, Most-Híd dostal jen dvě procenta hlasů. Po prohraných volbách oznámil Béla Bugár, dvě desítky let nejvýraznější liberální politik slovenských Maďarů, konec v politice.

Díky tomu se řadový poslanec Gyimesi, který se navíc dostal do parlamentu jen jako náhrada za ministra obrany Jaroslava Nadě, stal ve slovenském parlamentu velmi viditelným hlasem maďarské menšiny na Slovensku. Nebo spíše vlády Viktora Orbána a jejích snah.

Orbánovská reprezentace, která v roce 2020 odhalila v Budapešti mohutný památník „tragické“ Trianonské dohody, dělá i v podpoře maďarské menšiny na Slovensku mnohé velmi nestandardní kroky. Maďarský stát například na slovenském území vykupuje historické uherské objekty a půdu, aniž je jasné, co tím vlastně sleduje.

Slovenská diplomacie kroky Budapešti sleduje velmi pozorně a s určitou mírou nervozity. Matovič pod velkým vlivem Gyimesiho je ale v minulých letech bagatelizoval a naopak diplomacii kritizoval za přílišnou podezřívavost vůči Orbánovi, se kterým usiloval o co nejlepší vztahy.

Orbánovský politik na jihu Slovenska?

Pro některá slovenská maďarská politická uskupení je postava Gyimesiho, který se uchází o to stát se lídrem celé menšiny, velmi problematická. „Gyimesi je momentálně mediálně nejvýraznější maďarský politik s dobrým osobním marketingem,“ uvádí analytik Jozef Majchrák z konzervativního zpravodajského portálu Postoj.sk.

Po letech mimo parlament podle něj někoho takového maďarská menšina potřebuje. „Nijak se netají, že za svůj vzor považuje Viktora Orbána a oslovuje zejména tu část maďarských voličů, kteří obdivují politiku Fideszu,“ dodává Majchrák.

Sám sebe pak Gyimesi na své oficiálním facebookovém profilu charakterizuje: „Věřím v suverénní a sebevědomý národní stát v rámci EU, projekt V4 nadále považuji za výjimečnou platformu pro prosazování politických zájmů zemí ve střední Evropě a pro vyvažování některých kroků Bruselu.“

Jenže taková rétorika může být pro část slovenských Maďarů, především politiky a voliče Mostu-Híd velký problém. Slovenská maďarská politika si totiž v posledních deseti letech ve svém převažujícím proudu dávala od Orbána a jeho Fidesz velký odstup. A zdůrazňovala, že slovenští Maďaři, na rozdíl od svých krajanů v mateřském Maďarsku, žijí v plně demokratické zemi.

Na rozdíl od minulosti se také překlopily misky vah v ekonomice a v současnosti je Slovensko přes všechny své problémy ekonomicky výrazně úspěšnější zemí než Maďarsko.

Gyimesi, vítaný spojenec pro Fica

V kauze poslance Gyimesiho a jeho vlivu na budoucí směřování slovenských Maďarů nejde přitom zdaleka jen o to, zda bude mít po necelých čtyřech letech půstu maďarská menšina opět zastoupení ve slovenském parlamentu a tím i vliv v záležitostech, které se týkají života této po Romech nejpočetnější národnostní menšiny v zemi.

Po příštích volbách, v nichž mají největší naděje na vítězství opoziční strany Směr Roberta Fica a Hlas Petera Pellegriniho, bude podle dosavadních signálů zbytku politické scény pro tyto strany, zvláště pro Fica, velmi obtížné vyskládat většinovou vládu.

Pro Fica, který se ve své politice stavějící na odporu vůči pomoci Ukrajině odvolává na Orbána, by mohli být slovenští Maďaři v čele s „malým Orbánem“ Gyimesim vítaným spojencem. A partnerem v příští vládní koalici. Slovensko jako celek by to zřejmě výrazně vychýlilo orbánovským směrem. Slovy Gyimesiho z jeho facebookového profilu: „I jedna vlaštovka může udělat léto.“ A léto, jak víme, umí být v maďarských oblastech Slovenska pořádně horké.