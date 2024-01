Mnoho Slováků našlo v posledních letech ve svých domovech netradiční hnízda s děsivým obsahem - množstvím pavoučích těl. Jde o dílo invazního druhu hmyzu z Asie, kutilek. Dva slovenští vědci nyní mapují jejich výskyt na území republiky. Kutilky mohou mít doma také Češi.

Kutilka asijská a její hnízda | Foto: Wikimedia Commons, RI, CC BY-SA 3.0

Slovenská vysokoškolačka Lucie Glajšeková nyní dostává denně do mailu fotky zvláštních hmyzích hnízd, které tvarem připomínají hliněný džbánek. Posílají jí je lidé z celého Slovenska. Glajšeková se totiž společně s entomologem Vladimírem Smetanou podílí na novém výzkumu tvorů, kteří si takové příbytky stavějí, a jejich rozšíření po slovenském území. O práci vědeckého týmu před několika dny informovaly slovenské regionální noviny My Levice.

Zdroj: DeníkHnízda, které se objevují v lidských příbytcích, staví nepůvodní druh hmyzu podobající se vose. Konkrétně jde o kutilky, podle vědců kutilku jižní a další dva druhy z Asie a Ameriky - kutilku asijskou a kutilku americkou (ve slovenštině se tento hmyz nazývá kutavky). „Podle získaných reakcí se s nimi setkali lidé z celého Slovenska. Registrovali je v Levicích, Nitre, Dudincích, Ružomberku, Banské Bystrici, Zvoleně, Rimavské Sobotě, Lučenci, Liptovském Hrádku, Košicích, Bratislavě, Moldavě nad Bodvou, Novém Městě nad Váhem, Trebišově a dalších lokalitách,“ uvádí My Levice.

Děsivé překvapení

Přestože kutilky nejsou pro člověka podle dosavadních poznatků nebezpečné, arachnofobici (lidé trpící fobií z pavouků) mohou při cíleném odstraňování nebo náhodném zničení jejich hnízd prožít chvíle hrůzy.

„Samička loví pavouky i hmyz tím, že je ochromí žihadlem. V komůrce na pavoučí tělo naklade vajíčko, z něhož se vyvíjí larva. Živí se paralyzovanou kořistí. O několik týdnů později, ve stejném roce, se larva vyvine v dospělou kutilku a z komůrky vyletí,“ nastínil pro slovenský regionální deník entomolog Tekovského muzea v Levicích Vladimír Smetana. Po rozbití hnízda tak lidé najdou v jeho útrobách množství mrtvých pavoučích těl.

Na Slovensko se kutilky podle všeho dostaly počátkem tohoto století - první vědecky doložený exemplář objevil u Bratislavy v roce 2003 entomolog Jozef Lukáš. Druhá nalezená kutilka pak vletěla přímo do okna entomologovi Smetanovi. Od té chvíle se mu povedlo získat 107 exemplářů tohoto hmyzu.

Nyní se ve spolupráci se studentkou Glajšekovou snaží získat co nejvíce důkazů o hnízdění kutilky ve všech koutech Slovenska a vyzvali Slováky, aby jim posílali snímky jedinců či jejich hnízd. „Budeme moci zjistit, jaký vliv mají nepůvodní druhy na naši původní faunu, jaké důsledky by mohl mít nárůst jejich počtu na našem území, a pokud to bude nutné, najít řešení možných negativních dopadů,“ shrnula Glajšeková pro My Levice.

Podle ní se kvůli klimatickým změnám kutilky na Slovensku úspěšně šíři - našli je dokonce i v Dobšinské ledové jeskyni. „Dalo by se říct, že jsou již rozšířené téměř na celém území naší republiky,“ poznamenala Glajšeková.

Jsou i v Česku

Rozšíření kutilek se netýká jen Slovenska, najít jejich hnízda u sebe doma mohou i lidé v Česku. „Kutilka asijská není domácí druh naší fauny, její původní areál výskytu zahrnuje střední Asii a Indii. Do Evropy byla zavlečena patrně dopravou na počátku osmdesátých let 20. století. Úspěšně se aklimatizovala a dnes je to alespoň ve střední Evropě hojný druh. Evropská populace je výhradně synantropní, tedy žije ve společnosti člověka,“ uvedl Aleš Bezděk z Entomologického ústavu Biologického centra Akademie věd České republiky.

Hliněná hnízda mohou lidé najít v bytech na nábytku, v knihovnách za knihami, na půdách, v garážích. Lidé se jich ale podle všeho bát nemusí. „Samička kutilky má sice žihadlo (používá ho k omráčení pavouků), ale zatím jsem nezaznamenal případ, že by bodla člověka,“ zmínil Bezděk.

Jelikož kutilky nejsou chráněny, lidé je mohou i s hnízdy likvidovat. „Hotové hnízdo je také možné velmi opatrně odlepit a přenést jinam, larvy by to mohly přežít. Zabránit kutilce, aby si nestavěla hnízdo na stejném místě není lehké,“ konstatoval Bezděk.

Třeba slovenští diskutující se ale na sociálních sítích shodli, že jim kutilky v domech zase až tak nevadí. A Deníku něco podobného řekla i studentka Magdaléna ze západu země. „Jednou jsme takové hnízdo našli na chatě. A zhruba v té době jsem si libovala, že už delší dobu nenacházím v pokoji žádné pavouky. Ty přímo nesnáším,“ uzavřela.