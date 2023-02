Nejhorší situace na silnicích v souvislosti se sněžením panovala podle ministerstva dnes odpoledne mezi Žilinou a Ružomberokem; jde o hlavní silniční tah ve směru do Vysokých Tater a dále na východní Slovensko. Kolony se tvořily i na dalších silnicích, v některých horských oblastech byly vozovky uzavřeny pro veškerou dopravu nebo pro vozidla s délkou nad deset metrů.

Slovenští meteorologové upozornili, že na severu Slovenska může do soboty napadnout do půl metru sněhu. Pro vysokohorské oblasti na středním a severním Slovensku zase vydali nejvyšší stupeň výstrahy před očekávaným mimořádně silným větrem, který by v nárazech mohl dosáhnout rychlost až 180 kilometrů v hodině.

Sníh a vítr zkomplikovaly dopravu. Silnice na Harrachov se pro kamiony uzavřela

Ve Vysokých a v Západních Tatrách platí velké lavinové nebezpečí, tedy čtvrtý stupeň z pětidílné mezinárodní škály. Kvůli vysokému riziku lavin byla v Západních Tatrách uzavřena Žiarska chata, kterou využívají například turisté a skialpinisté.