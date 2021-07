Podle ústavního soudu lidé po první dávce očkovacího preparátu nemají vytvořené protilátky proti covidu-19 tak, aby byli chráněni před tímto onemocněním. Navzdory tomu po dobu jednoho měsíce platnosti vyhlášky by tito cestující nemuseli do karantény.

Ústavní soud zároveň obnovil platnost dřívější vyhlášky hlavního hygienika, podle které se karanténní opatření řídí zejména podle toho, ze kterého státu dotyčný na Slovensko přijíždí a zda má test na koronavirus. Představitelé slovenské vlády dříve během dne naznačili, že země by se mohla vrátit právě k tomuto opatření, jež rozděluje státy podle epidemického rizika do tří kategorií.

Podle předchozího nařízení se cestující, kteří pobývali ve státech s nízkým epidemickým rizikem, karanténě po vstupu na Slovensko mohli vyhnout v případě, že byli očkováni nebo měli potvrzení o negativním výsledku testu na koronavirus či o prodělání covidu-19 v posledním půl roce. Karanténu šlo ukončit už v první den izolace absolvováním testu na koronavirus. Na tomto zeleném seznamu naposledy byly více než čtyři desítky států včetně Česka; tento seznam ale vláda zrušila v souvislosti s novou vyhláškou hlavního hygienika, jejíž platnost ústavní soud nyní pozastavil.

Přísnější podmínky podle dřívějších pravidel platily pro cestující z jiných než takzvaných zelených zemí. Ti až na výjimky museli nastoupit do karantény, a to bez ohledu na to, zda byli očkováni proti covidu-19. Dvoutýdenní karanténu mohli zkrátit absolvováním testu na koronavirus, který šlo podstoupit až osmý den izolace.

Vyhláška hlavního hygienika, jejíž platnost ústavní soud pozastavil, od pátku 9. července už nerozlišovala, ze které země cestující přijíždí a zda má koronavirový test. Hlavním kritériem bylo to, zda byl očkován proti covidu-19. Úřady nařízení zdůvodnily snahou zpomalit šíření nakažlivější mutace koronaviru v době, kdy Slovensko kvůli nízkému zájmu lidí zaostává v proticovidovém očkování za průměrem EU.

Podle nových pravidel se karanténě po vstupu na Slovensko mohli kromě očkovaných vyhnout například pracovníci některých profesí a cestující při tranzitu Slovenskem, v přechodném období také lidé dojíždějící přes hranice za prací a osoby, jež dostaly zatím jen první dávku vakcíny proti covidu-19. Nařízení rovněž umožňovalo zkrátit dvoutýdenní karanténu testem na koronavirus, ale toto laboratorní vyšetření bylo možné absolvovat až pátý den izolace.

Proti novým karanténním podmínkám protestovali minulý týden lidé přímo na hranicích se sousedními zeměmi, podnikatelé v cestovních ruchu zase upozornili, že klienti z Česka a Polska ruší své cesty na Slovensko. S podnětem na prozkoumaní vyhlášky se na ústavní soud obrátili opoziční poslanci, kteří také navrhli pozastavit její platnost.

O rozhodnutí ústavního soudu už v úterý informovala televize Markíza, sám ústavní soud verdikt a jeho zdůvodnění oznámil až dnes odpoledne.