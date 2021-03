Novinářům to řekl šéf SaS a ministr hospodářství Richard Sulík, který vyjádřil ochotu vzdát se ministerského křesla, pokud Matovič rezignuje. Matovič a Sulík jsou v dlouhodobém vzájemném sporu i v souvislosti s řešením koronavirové krize, SaS také nařkla Matoviče z konfrontačního stylu vládnutí. Matovič zatím požadavek SaS nekomentoval.

Bez SaS by zbylé tři vládní strany udržely jen těsnou většinu ve sněmovně, o kterou by ale mohly přijít. Nespokojenost s poměry v koalici totiž dříve vyjádřili i zástupci nejmenší koaliční strany Za lidi, kterou již na znamení nesouhlasu s Matovičovou politikou opustili dva poslanci.

"Po prvním roce vlády je slovo chaos to, co nejlépe vystihuje vládnutí Igora Matoviče. On, kdo osobně řídil boj proti pandemii, nedělal nic, dokud druhá vlna pandemie neudeřila naplno," řekl Sulík. Dodal, že země potřebuje klidnou a rozvážnou vládu, což podle něj s Matovičem jako premiérem nejde.

Vytvoření nového kabinetu

Výměna premiéra by podle ústavy znamenala pád celé vlády. Nynější koalice, která má ve sněmovně až ústavní většinu, by se ale mohla dohodnout na vytvoření nového kabinetu. Ten by pak následně požádal sněmovnu o důvěru.

Podobnou situaci zažilo Slovensko v roce 2018, kdy podal demisi premiér Robert Fico v zájmu řešení politické krize po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky. Tehdejší koalice se pak dohodla na novém kabinetu Petera Pellegriniho, ve kterém pokračovala většina ministrů Ficovy vlády.