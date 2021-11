Zdroj: Deník

Neočkovaní lidé mohou následující tři týdny na Slovensku chodit pouze do práce, obchodů a domů. Vláda Eduarda Hegera zavádí od 22. listopadu lockdown, stejně jako ostatní evropské země, kde pandemie láme rekordy. "Ano, je to lockdown pro neočkované," přiznal premiér. Pokud nedojde k pozitivní změně, bude podle něj ve hře i zpřísnění podmínek pro očkované.

Hegerova vláda oznamuje jedno opatření za druhým. Hlavní hygienik je postupně během víkendu přetaví do vyhlášek a vše začne platit nejbližší pracovní den. Není divu, že v zemi vládne chaos a podnikatelé, kterým přibývají nové narychlo uložené povinnosti, jsou naštvaní a ze situace zoufalí.

Oprávněně lze totiž očekávat, že zpřísňování bude pokračovat. Nemocnice na Slovensku jsou již nyní plné a lékaři přiznávají, že musí rozhodovat podle šancí na přežití, koho napojit na plicní ventilaci a koho ne.

Slovensko se navíc rádo inspiruje sousedním Rakouskem, které navzdory výrazně vyšší proočkovanosti zavádí od pondělí celostátní lockdown pro všechny, tedy pro neočkované i očkované. Rakousko je navíc jedinou zemí v Evropě, která oznámila, že od února 2022 bude na jejím území povinné očkování proti covidu. Státní tajemník slovenského ministerstva zahraničních věcí již označil rakouský scénář (proočkovanost v Rakousku je na podobné úrovni jako v České republice) za reálný i pro další země včetně Slovenska.

Lockdown až do jara?

Slovensko se na rozdíl od západoevropských zemí a České republiky dlouhodobě potýká s nízkou proočkovaností, která v současnosti dosahuje pouhých 43 procent, zatímco v České republice je to 65 procent.

Bratislava směřuje k úplnému lockdownu a bohužel se zdá, že se z něj dříve než na jaře příštího roku nedostane. Vláda sice tvrdí, že vše je otázkou několika dnů nebo maximálně tří týdnů.

Lidé ale vládě nevěří, nejen proto, že opatření zavádí chaoticky, ale v paměti mají i to, že přesně před rokem tvrdila, že pandemii porazí rozsáhlé opakované testování, prý jaderná zbraň na covid. Nestalo se a covid je tu stále s námi a situace je celkově horší než před rokem.

Autor je šéfredaktorem slovenského ekonomického týdeníku TREND

Nová rubrika U sousedů

Co se děje u sousedůZdroj: DeníkV dnešní době víme často mnohem více o tom, co se děje na druhém konci světa, než co se děje těsně u našich hranic, v sousedních zemích České republiky. Proto jsme se rozhodli vám odlehčenou formou přinášet na tomto místě každou neděli zprávy o tom, co se děje „u sousedů“, tedy v Česku, Polsku, Německu a Rakousku. Informovat vás budou lidé, kteří buď v daných zemích žijí, jako Tomáš Skřivánek na Slovensku, Martin Kratochvíl v Polsku, nebo působí u hranic, jako Alexandr Vanžura v Děčíně, nebo Iva Haghofer u rakouských hranic na jižní Moravě. Za inspiraci k vzniku rubriky děkujeme panu Vladimíru Majerovi. Občas přispěji středoevropským pohledem do rubriky i já, evropský editor Luboš Palata. Přejeme hezké nedělní počtení.