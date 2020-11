Slovensko uvolní lockdown. Otevřou se kina, rozběhnou se i ligové soutěže

Slovensko od pondělka 16. listopadu částečné uvolní mimořádná opatření proti koronaviru. Otevřou se divadla, kina, kostely, a to do 50 procent kapacity zařízení. Lidé budou moc také navštěvovat fitnesscentra a plavecké bazény. Na sociálních sítích to oznámil slovenský premiér Igor Matovič (OĽaNO).

Slovenský premiér Igor Matovič představuje výsledky plošných testů | Foto: Profimedia.cz