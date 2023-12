Slovensko nemění svoji zahraničněpolitickou orientaci, říká v exkluzivním rozhovoru pro Deník ministr zahraničí Slovenska a druhý muž vládnoucího Smeru Juraj Blanár. „Jsme pro Unii, která bude rozvíjet všechny pozitivní věci, které dělá pro členské země,“ zdůraznil.

Evropa pro Čechy se slovenským ministrem zahraničí Jurajem Blanárem | Video: Deník/Luboš Palata

Vaše vláda byla, řekněme si to otevřeně, očekávána v některých zemích Unie s obavami. Vaše první cesty ale vedly na západ. Proč?

Trochu vám budu oponovat. Česká republika je na západ od Slovenska. Já ale Českou republiku nevnímám jako zemi, která by byla úplně západní v tom vnímání, jak jsme my vnímali Západ a Východ. Já vnímám Česko, Slovensko, Polsko a dokonce i Rakousko jako země střední Evropy. A to si musíme říci zcela otevřeně, i když se hlásíme k západním hodnotám, jsme země střední Evropy.

V čem to má význam?

V tom, že nás mnoho věcí spojuje víc, než nás spojuje se zeměmi západní Evropy. Protože je tu množství historických vazeb. A co se týká toho, že naše vláda byla očekávána na Západě s obavami, je to přirozené, protože na některé citlivé věci máme jiný názor my a jiní názor oni. My jejich názor respektujeme, ale chceme, aby oni respektovali ten náš. Ale i když je zbožné přání naší opozice, že se chceme izolovat, my jsme to nikdy nedělali. Na zahraniční orientaci Slovenské republiky se nástupem vlády premiéra Roberta Fica nic nemění. Jsou jen některé naše suverénní věci, o kterých jsme hovořili i před volbami a dodržujeme je i po volbách a máme to i v programovém prohlášení vlády.

Vláda premiéra Roberta Fica získala důvěru slovenského parlamentu v listopadu:

Očekávané se stalo realitou. Ficova čtvrtá vláda získala důvěru parlamentu

A vaše role v Evropské unii?

Jsme členy Evropské unie, a rozhodně z ní nevystupujeme, jak to někteří tvrdili. Evropská unie je pro nás životním prostorem. Jsme i členy NATO a máme zájem o společnou obranu ve smyslu článku pět, jeden za všechny, všichni za jednoho. Má to své benefity. Ale to neznamená, že pokud se něco v těchto společenstvích, organizacích nevyvíjí dobře, že na to nebudeme poukazovat. Protože je v zájmu těchto organizací, aby se vyvarovaly kroků, které jsou negativně vnímány v jednotlivých členských zemích. Takže znovu, nic se nemění. Slovensko je čitelná, věrohodná a zodpovědná země a je to i partner, na kterého se lze spolehnout. Ale zároveň vyžadujeme, aby stejně jako my respektujeme jejich názory, oni respektovali naše.

Pojďme se podívat na vaše první zahraniční cesty. Tedy Praha, Vídeň, Brusel…

Nehledejte v tom žádnou souvislost. S výjimkou jediné, a to je Česká republika. Je to tradice, kterou dodržuje jak Česká republika, tak Slovenská republika. A budu rád, pokud ji budeme dodržovat i v budoucnosti, tedy že první zahraniční návštěva bude směřovat do České republiky.

Premiér Robert Fico se v minulosti mnohokrát vyjadřoval, že Slovensko musí být v jádru Evropské unie. Stále to platí?

Nejsme v době, kdy to pan premiér říkal. Jsme dále, mnohem dále. Evropská unie čelí jiným výzvám, než kterým čelila tehdy. Třeba diverzifikaci dodávek energií.

Případ vtipu, který se na Slovensku vymkl kontrole, ukazuje, jak snadno vznikají dezinformace:

Slováky pobouřila vánoční reklama, kde se zpívá o spermiích. Sepsali petici

Takže už to neplatí?

Mohu říci jedno. Slovensko už dnes patří k jádru Evropské unie, a to tím, co už udělaly předchozí vlády. To byl vstup do Schengenu. A také že jsme, na rozdíl od našich partnerských zemí, přijali euro. Patříme do exkluzivního klubu, a to je velmi blízká integrace, protože sdílíme i měnovou politiku.

A je pro vás euro výhodné?

Přineslo nám to obrovské benefity. Kdybychom neměli euro, dopady krizí, například 2008, mohly být devastační. Znovu, jsme pro Unii, která bude rozvíjet všechny pozitivní věci, které dělá pro členské země.

Jak to má Ficova vláda s Ukrajinou? To i další věci se dozvíte v podcastu Evropa pro Čechy, kde najdete celý rozhovor s ministrem Jurajem Blanárem.

Zdroj: Deník/Luboš Palata