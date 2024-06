Od soboty má Slovensko definitivně nového prezidenta. Do úřadu byl 15. června uveden zvolený prezident Peter Pellegrini, který v prezidentských volbách v dubnu získal 53,12 procenta hlasů. Pellegrini nahradil ve funkci Zuzanu Čaputovou, která byla hlavou státu pět let. Na rozdíl od ní se bude na oficiálních událostech objevovat bez partnerky či partnera a bydlet v Bratislavě.

Své působení ve funkci slovenské prezidentky završila Zuzana Čaputová tento týden návštěvou Prahy. Oficiální státní návštěva České republiky její mandát v roce 2019 také otevírala. A podobně tomu bude i v případě nového slovenského prezidenta Petera Pellegriniho, který byl do úřadu slavnostně uveden v sobotu 15. června. I on po svém zvolení uvedl, že dodrží tradici slovenských prezidentů a cílem jeho první zahraniční cesty bude právě Praha a setkání s českým prezidentem Petrem Pavlem.

Tady ale zřejmě podobnosti Pellegriniho prezidentské éry v porovnání s tou Čaputové skončí. A to nejen co se týče jejich politického pozadí. Jiný postoj zaujal Pellegrini i k bydlení, a na rozdíl od bývalé prezidentky se na oficiálních událostech bude objevovat sám.

Šestý slovenský prezident. Peter Pellegrini složil slib a nastoupil do úřadu

Horkým tématem na Slovensku je otázka, kde bude nový prezident Pellegrini bydlet. Ten to dosud drží v tajnosti. Na rozdíl od Čaputové to vypadá na hlavní město Bratislavu. „Možností je několik, nyní je jisté jen to, že to určitě nemůže být chátrající vila na Slavíně. Jeho předchůdci včetně Čaputové bydleli u sebe doma, a dali tak zabrat ochrance. Pellegrini vlastní byt v luxusní rezidenci na nábřeží Dunaje. Jestli si jej ponechá i jako prezident, nyní není známé,“ uváděla ještě v dubnu slovenská televize Joj.

Podle serveru Topky Pellegrini rovněž vlastní nemovitosti ve své rodné Banské Bystrici. Že by bydlel na středním Slovensku, je ale nepravděpodobné. „Zuzana Čaputová bydlela ve vlastním domě v Pezinku,“ připomněl web Topky. Pezinok je od Bratislavy vzdálený zhruba půl hodiny jízdy autem.

Poté, co se v květnu odehrál atentát na slovenského premiéra Roberta Fica, na konci minulého měsíce ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok otevřel otázku bydlení nejvyšších ústavních činitelů. S tím, že je podle něj nemyslitelné, aby neměli zabezpečené bydlení splňující určité bezpečnostní předpisy, zmínila agentura TASR.

„Zvolený prezident Peter Pellegrini aktivně komunikuje s úřadem na ochranu ústavních činitelů v souvislosti s jeho bydlením v době výkonu mandátu. Plně bude respektovat jejich doporučení,“ reagovala na to Pellegriniho mluvčí Patrícia Medveď Macíková.

V květnu média upozornila na zvýšený pohyb ochranky kolem vily v bratislavské čtvrti Vrakuňa, kterou vlastní poslanec Peter Náhlik, člen Pellegriniho strany Hlas. Podle serveru Topky tehdy úřad pro ochranu ústavních činitelů potvrdil, že ve Vrakuni vykonává ochranu místa pobytu určené osoby. Náhlik už dříve řekl, že vilu nepoužívá a Pellegrini přiznal, že má možnost v ní bydlet.

Funkci bude Pellegrini stejně jako Čaputová vykonávat z bratislavského prezidentského paláce, na tom se nic nezmění.

Bez první dámy

Když do úřadu nastupovala Zuzana Čaputová, zpočátku se objevovala na oficiálních akcích sama - bez partnera. Před počátkem volební kampaně se rozvedla, v době kampaně po jejím boku stál její tehdejší přítel, v prvních měsících ve funkci prezidentky ji ale na oficiálních akcích nikdo nedoprovázel. To se změnilo v roce 2020, kdy slovenská média přinesla informaci, že má vztah s Jurajem Rizmanem.

V posledních letech ji Rizman začal doprovázet na oficiálních cestách, včetně té poslední do České republiky, a Slováci si zvykli vidět hlavu státu s doprovodem.

V případě Petera Pellegriniho na to ale mohou zapomenout. Sám prezident se už dříve vyjádřil, že bude v tomto ohledu solitérem. Na rozdíl od Čaputové, která je matkou dvou dcer, je bezdětný.

„Někdy se i soukromý život stane veřejnou záležitostí, pokud si to vyžaduje funkce. A i proto dnes upřímně všem lidem říkám, že pokud dostanu jejich důvěru, nebude mě během výkonu funkce prezidenta doprovázet první dáma a ani žádná jiná osoba. Odpovědnost za výkon funkce prezidenta jsem připraven nést sám,“ prohlásil v době ohlášení kandidatury, připomněl slovenský lifestylový portál Diva.

Nový slovenský prezident je známý tím, že si soukromí hlídá. Mediálně známá je, i díky jeho příspěvkům na sociální síti nebo vyjádřením, jeho sestra, před několika týdny se také slovenská veřejnost přímo od nového prezidenta dozvěděla, že mu zemřel otec.

O jeho partnerských vztazích se nic neví. Někteří Pellegriniho političtí oponenti, uživatelé sociálních sítích nebo bulvární média opakovaně poukazují na to, že je homosexuál, v minulosti byl spojován s několika mediálně známými muži, oficiálně ale o své orientaci Pellegrini nikdy nepromluvil.

První pes Gery

Známé naopak je, že Slovensko bude mít „prvního psa“. Pellegrini podle vlastních příspěvků na sociální síti vlastní psa jménem Gery. Zvíře má nyní dva roky. „Je to parťák, umí se mnou jít k rodičům, na výlet, na dovolenou, i denně do kanceláře, a já si myslím, že tak to má být,“ vyjádřil se před několika měsíci Pellegrini v rozhovoru pro server Topky.

Peter Pellegrini a jeho pes:

Řekl tehdy také to, že pokud vyjíždí na pracovní cestu, hlídají mu psa známí, na které je jeho čtyřnohý přítel zvyklý. Kdo se o něj bude starat v době, kdy bude Pellegrini jako prezident absolvovat zahraniční cesty, jasné není.

Zvířata vlastní také Zuzana Čaputová, na rozdíl od nového prezidenta se s nimi ale často na veřejnosti neprezentovala. V roce 2023 uvedl slovenský lifestylový magazín Emma, že má doma dva psy.