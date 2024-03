/OD ZVLÁŠTNÍHO ZPRAVODAJE DENÍKU/ Slovenská Spiš, kdysi bohatý německý region mezi Popradem a Prešovem, je stále víc královstvím Romů. Ti vytlačují Slováky z radnic a vládnou si tu sami. Nejvíce romských poslanců má v parlamentu strana Slovensko expremiéra Igora Matoviče. Toho chtějí Romové volit i v sobotních prezidentských volbách.

Romové postupně ovládají slovenskou Spiš. Králem je tu Matovič | Video: Deník/Luboš Palata

Slovensko má mnoho krásných míst, ale podtatranská Spiš je z nich asi ta nejmalebnější. Od středověku se tu usazovali přistěhovalci z Německa, kteří zde a v okolí zakládali kupecká města a budovali doly. Ty těžbou zlata a dalších drahých kovů financovaly celé Uhersko a v některých obdobích plnily i pokladnici polského krále.

Na konci druhé světové války většina zdejších Němců utekla před postupující Rudou armádou a Československo jim Benešovými dekrety zabránilo se vrátit. Ti, co neutekli, byli vyhnáni.

Na východě Slovenska se daří dezinformacím:

Na východě Slovenska se daří dezinformacím. Život je tu chudší a tvrdší

Zůstala tu po nich nádherná středověká města, gotické chrámy a kostely, které nemají nejen na Slovensku, ale v celých bývalých Uhrách, obdobu. Spišský Hrad, Spišská Kapitula, Levoča a další připomínky Němců jsou dnes v seznamu památek UNESCO.

Levoča - mohutnými hradbami obehnané bohaté středověké kupecké město, které se pyšní úchvatným gotickým oltářem mistra Pavla - je přes svůj zápis na seznam UNESCO a polohu kousek od dálnice dnes trochu ospalá. „My Slováci se nedokážeme prodat,“ říká průvodkyně v bazilice svatého Jakuba.

Levoča je historické město na východním SlovenskuZdroj: Deník/Luboš Palata

Po Němcích, kteří tu tvořili do konce druhé světové války většinu obyvatel, zůstala ve spišském nářečí mnohá slova, třeba výrazy pro závěsy, žehličku a další součásti domácnosti. „Slýchala jsem je od babičky a když jsem se pak začala učit německy, zjistila jsem, že jsou to německá slova,“ dodává žena.

Dnes nádherně zrekonstruované město je, podobně jako další místa na Spiši, obklopeno romským živlem. „Už pronikají i do města, jsou tu celé ulice a čtvrtě, které jsou romské. Máme tu dokonce čtvrť, kde si nejbohatší Romové staví úplné paláce,“ uvádí průvodkyně.

Podobně jako mnozí jiní zdejší Slováci je v tomto směru smířená s osudem. „S Romy je to někdy složité, ale jsou i vzdělaní, pracovití a pořádní. Je to ale stále jen menšina. Žít tu spolu musíme,“ dodává.

Síla romských hlasů

V demokracii navíc platí, že voličský hlas se neměří ani kvalitou vzdělání, ani majetku, ani pracovním zařazením. Slovenští Romové na Spiši na to přišli už před lety a postupně získávají do svých rukou jednu obec za druhou.

Ano, i východ je Slovenská republika. Ale úplně jiná než zbytek Slovenska:

Na konci Evropy. Východ Slovenska stále ještě žije v minulém století

Početní Romové z osady prostě demokraticky přehlasují místní Slováky a je takříkajíc vymalováno. Někdy ale romského kandidáta volí i slovenská majorita. Po obecních volbách v roce 2022 má romského starostu už 52 obcí na Slovensku, velká část z nich je právě tady na Spiši.

„Už máme příklady a čas nám ukázal, že v obcích, kde romští starostové působí, je to správná cesta. I když ne jednoduchá a někdy možná s problémy,“ uvedl pro televizi Markíza Peter Németh z Romského ústavu.

Rozervané Slovensko Necelého půl roku po vítězství Roberta Fica v parlamentních volbách je Slovensko rozbouřenější než před nimi. V sobotu 23. března se Slováci chystají k prezidentským volbám. Desítky tisíc Slováků protestují v ulicích, další část je ale v klidu a další skupina vládu podporuje. Slovensko se zdá rozdělené a rozervané. Je to opravdu tak? A jak se dnes Slovákům žije? Co si myslí, kam země směřuje? O tom všem je aktuální seriál reportáží Luboše Palaty, který po půl roce znovu projede křížem krážem celé Slovensko. Zdroj: Deník

Jednou z obcí s romským starostou je Žehra nedaleko Spišského hradu. Slovenské části obce dominuje nádherný německý gotický kostel svatého Ducha, který je také zapsán na seznamu UNESCO. Romská osada má do upravené slovenské části vesnice daleko, ale úplně beznadějně to tu nevypadá.

Třípodlažní bytovky se pomalu opravují, v ulicích není žádný šílený nepořádek, o kousek dál se staví něco, co by se dalo nazvat řadovými domky, mezi nimiž se některé dokonce podobají klasické zástavbě na slovenských předměstích. Před mnohými z nich parkují nová velká auta s řízením vpravo a mnohdy ještě i britskými poznávacími značkami.

Obec Žehra se nachází na východním SlovenskuZdroj: Deník/Luboš Palata

„Angličany“, jak se jim tu říká, člověk pozná na první pohled. Jsou lépe oblečení, upravenější a tak nějak v pohodě. Mnozí z nich po letech v Británii mluví lépe anglicky než slovensky. „Bylo tam dobře, ale tady je doma. Vydělali jsme a vrátili se,“ říká osmnáctiletý Peter v čisté bílé mikině.

Jiní zdejší Romové zase jezdí pravidelně za prací do Česka. „Já pracoval v Brně a Plzni na stavbách, teď se plánuji vrátit. Před dvěma roky nám sebrali práci a místa na ubytovnách Ukrajinci, tak uvidím, jestli je to už lepší,“ říká Josef, který se chystá už za pár dní vydat do Prahy a najít si tam práci.

Reportér Deníku navštívil slovenské státní ghetto Střelnice:

Romové ve slovenském ráji. Ve státem postavené osadě Střelnice u obce Letanovce

Zdejší Romové si svého starostu pochvalují. „Je to lepší. Myslí se i na osadu. Třicet let staré bytovky prochází rekonstrukcí, bude se tu asfaltovat silnice, lidem se pomáhá,“ říká mladá maminka Marie. Právě zdejší starosta Marián Mižigár má ale oplétačky se soudy, protože nabízel 100 euro za volební hlas.

Matovič, romský kandidát

Bývalý premiér a předseda strany Slovensko Igor Matovič teď v prezidentských volbách žádné peníze Romům nenabízí, ale mnozí Romové z osady u Žehry ho přesto chtějí volit. „Jediný pro nás Romy něco udělal. Nikdo jiný na nás nemyslel,“ říká starší žena.

Někteří vzdělanější Romové mají ještě jeden důvod. „U Matoviče jsou naši romští poslanci. Jeho strana OLaNO, nebo teď Slovensko, to je naše strana,“ vysvětluje romský košíkář, šedesátník František, který se sem na Spiš kdysi přestěhoval za ženou z českých Rokycan.

Matovičovi hlasy romských voličů už loni zajistily pohodlný vstup do parlamentu a i nyní tvoří Romové významnou část jeho podporovatelů.

Obec Žehra se nachází na východním SlovenskuZdroj: Deník/Luboš Palata

V současném slovenském parlamentu je šest romských poslanců a poslankyň, z toho čtyři právě za Matovičovu stranu. Další dva kandidovali za Progresivní Slovensko. Ve vládnoucí koalici premiéra Roberta Fica není žádný.

Šest poslanců je sice úspěch, ale vzhledem k asi půl milionu Romů, což je desetina obyvatel Slovenska, je to pořád málo. Každé volby se ovšem tento počet zvyšuje. Podobně jako se po každých obecních volbách zvyšuje počet slovenských obcí, kde vládnou romští starostové.

A kdyby Spiš měla samostatný kraj, možná by tu už brzy seděl nějaký romský hejtman, nebo jak se tady na Slovensku říká župan.