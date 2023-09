/Od zvláštního zpravodaje v Bratislavě/ Zájem o sobotní parlamentní volby na Slovensku je podle tamních novinářů velký. Mnozí voliči se rozhodovali až u volebních uren. Své hlasy přišli odevzdat i lídři stran, které o hlasy Slováků usilují.

O předčasné parlamentní volby byl na Slovensku velký zájem už od brzkých ranních hodin. | Foto: ČTK

Klub Pod Lampou je takovým místem setkávání bratislavské prozápadní elity. Patří k časopisu Týždeň, slovenské obdobě Respektu. Vladimíra Mečiara ani Roberta Fica tu neměli nikdy rádi. Týždeň a jeho dnes už legendární šéfredaktor Štefan Hríb ale byli v nemilosti i u garnitury Igora Matoviče, která chaoticky vládla na Slovensku posledního tři a půl roku. Protože i tu kritizovali.

Volby se Pod Lampou samozřejmě očekávaly s velkým napětím i obavami. U piva a vína tu v noci na sobotu běžely vzrušené debaty o tom, jak to dopadne. „Já mám několik stupňů očekávání. Úplně hrozné by bylo, kdyby vládu vytvořil Smer Roberta Fica s fašisty z Republiky a s proruskými nácky ze Slovenské národné strany. To by skutečně bylo na odchod země,“ říká jeden slavný slovenský hudebník.

Politici jako superhrdinové od Marvelu: Slováci se baví na účet voleb

„Fico s umírněným Peterem Pellegrinim a jeho Hlasem a třeba s křesťanskými demokraty, to by taky bylo zlé, ale už by se to asi dalo. Hlavně v případě, že by Fico sám nebyl premiér,“ uvádí. „Ale samozřejmě vláda. kterou si přeju a pro kterou budu hlasovat, je ta jasně prozápadní s Michalem Šimečkou a stranou Progresívne Slovensko v čele. A kdyby v ní byl Pellegrini, tak by mi to asi ani nevadilo,“ dodává.

Michal Šimečka je obecně v Bratislavě králem. Mnozí voliči ale ještě na poslední chvíli taktizovali, zda volit „progresivce“ a dotáhnout je, jak doufali, k jasnému vítězství na Smerem, nebo přece jenom volit nějakou z menších stran jako Sloboda a Solidarita, nebo křesťanské KDH. „Co bude platné, když Šimečka vyhraje a nebude mít s kým sestavit vládu,“ přemýšlel ještě v sobotu dopoledne asi čtyřicetiletý řidič zdejšího Boltu.

Šimečka doufá je vysokou účast

To, že má ve slovenském hlavním městě, výrazně nejbohatší a nejliberálnější části Slovenska, Progresívne Slovensko podporu, bylo vidět i při včerejším hlasování. Michal Šimečka, lídr „progresivců“, podle průzkumů spolufavorit voleb, hlasoval ve svém volebním obvodu v Bratislavě-Nivách, na okraji širšího centra Bratislavy.

„Doufám, že to vyhrajete. Držím vám palce,“ říká Šimečkovi, který pojal hlasování jako rodinnou záležitost a přišel s elegantní manželkou a malou dcerou, jedna bratislavská padesátnice. „Kvůli tomu jsem dnes přišla hlasovat,“ dodává.

Sám Šimečka, který se ihned po příchodu ocitl v obležení slovenských i zahraničních novinářů, se držel velmi zpátky. Odmítl spekulovat o výsledku, vyzval voliče, aby přišli volit. Protože vysoká volební účast podle něho bude klíčová.

Zdroj: Deník/Luboš Palata

Na otázku novinářů o vztazích jeho země k Česku uvedl, že musí být dobré, ať už vládu sestaví a povede kdokoli. „První cesta po volbách povede ke mně domů,“ odpověděl vtipem na otázku, zda dodrží tradici první cesty do Česka, pokud se stane premiérem.

Fico odjel do Topoľčan

Šimečkův hlavní soupeř Robert Fico také bydlí v Bratislavě. Na rozdíl do dalších špiček Smeru ale nemá obří vilu na luxusním Slavíně, ale stále bydlí v podnájmu. Místo volby v Bratislavě, kde je u většiny obyvatel velmi neoblíbený, si vyzvedl voličský průkaz a odjel ke středoslovenským Topoľčanům, kde v obci Velké Dvory žije jeho matka. A právě s ní vyrazil brzy ráno k volební urně. Také proto, aby dal najevo, že tady, daleko od Bratislavy, jsou jeho voliči.

„Vždy, když navštívím mámu, tak tady najdu klid, pohodu. Nikdo zde neřeší nesmysly. V rozhovorech s mámou nacházím obrovské množství zkušeností a zdravého rozumu,“ napsal Fico na svůj Facebook. „Útěkem“ do Topolčan se Fico vyhnul i novinářům, u nichž se kvůli svému arogantnímu chování k médiím z doby, kdy byl premiér, netěší žádné zvláštní oblibě.

Právě souboj Bratislava a velká města versus slovenský venkov zřejmě tyto volby rozhodne. Do souboje se v nebývalé míře zapojili ale i Slováci, kteří žijí v zahraničí. Korespondenčně jich v letošních volbách hlasovalo přes sedmdesát tisíc, z toho několik desítek tisíc i z Česka.

Slováci si volí nový parlament. Hlas přišli odevzdat Fico, Šimečka i Pellegrini

Mnoho jich také kvůli volbám z Česka i odjinud ze zahraničí, kde žije nejméně desetina slovenských občanů, přijela včera hlasovat. „Doufám, že to nebudou vyhozené peníze,“ říká mi třicátnice Alexandra, která přiletěla do Bratislavy až z Velké Británie.

Volební místnosti se uzavřou ve 22 hodin, kdy budou zveřejněny první povolební odhady. Vzhledem k hned několika stranám pohybujícím se v blízkosti pětiprocentního prahu vstupu do parlamentu, bude ale o budoucí vládě jasno nejdříve až po sečtení drtivé většiny hlasů. Tedy až v neděli nad ránem.