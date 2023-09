Slovenské volby mají podle prvních odhadů zveřejněných televizí Markíza dva vítěze, Progresívné Slovensko a Smer-SD Roberta Fica. Až definitivní součet hlasů ale rozhodne o tom, kdo nakonec bude moci sestavit novou slovenskou vládu.

Předčasné parlamentní volby na Slovensku (30. 9. 2023) | Foto: ČTK

Slovensko čeká v noci ze soboty na neděli drama. Povolební průzkumy, tedy takzvané exit polls, sice před jedenáctou večer mnohé naznačily, jasno však bude až po sečtení hlasů v neděli nad ránem.

Ve dvou slovenských stranách, Progresívnem Slovensku Michala Šimečky a Smeru Roberta Fica, mohli v sobotu v noci začít opatrně slavit. „Jsou to jen povolební odhady a proto jsem opatrný,“ uvedl ale Michal Šimečka, jehož Progresívne Slovensko mělo podle obou povolebních průzkumů Smer porazit.

Zdroj: Deník/Luboš Palata

Více než dvacet procent hlasů by pro obě strany bylo velkým úspěchem. Progresívne Slovensko, které prvních odhady pasují do role vítěze voleb, startovalo z pozice mimoparlamentní strany. Z jeho řad však vzešla současná prezidentka Zuzana Čaputová.

Robert Fico při příjezdu do volebního štábu Smer-SDZdroj: Profimedia

Velký návrat ale může slavit i Robert Fico, který se před dvěma roky zdál být odepsaným slovenským politikem. Teď jeho Smer-SD dokázal sehrát vyrovnaný souboj o první místo ve volbách. Fico však před novináře před půlnocí nepřišel.

Zklamáním by naopak bylo jen asi třináct procent hlasů pro dalšího expremiéra Petera Pellegriniho, který se svojí stranou Hlas dlouho dominoval žebříčkům popularity a nakonec by měl skončit až třetí. „Nejhorší by byl povolební pat,“ varoval před novináři Pellegrini.

Slovenské volby: První odhady favorizují Progresívné Slovensko Michala Šimečky

Velmi špatný výsledek si zřejmě připsala ultrapravicová Republika, která podle odhadů sesbírala jen šest procent hlasů. Pokud by se výsledek potvrdil, tak by Směr, Hlas a Republika v parlamentu nezískaly většinu a nesestavily by proto novou vládu.

Exit Polls

Jedná se o povolební průzkumy, při nichž jsou dotazováni voliči, kteří opouštějí volební místnosti. Díky tomu mají větší přesnost než předvolební průzkumy, nepřinášejí však jistotu. V minulosti se již několikrát ukázalo, že skutečný výsledek se může od exit polls výrazně odchýlit. Při volbách v roce 2020 například první odhady přisuzovaly Smeru-SD 14,9 procenta, strana však nakonec získala o čtyři procenta více hlasů.