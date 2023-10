Možnost, že by vznikla vláda bez Smeru v čele s šéfem Hlasu Peterem Pellegrinim jako premiérem, vidí asi nejznámější slovenský sociolog Michal Vašečka jen jako teoretickou možnost. „Pellegrinimu bych to ale přál,“ dodává v rozhovoru pro Deník.

Slovenský sociolog Michal Vašečka | Foto: Profimedia

O tom, jak bude vypadat nová slovenská vláda, bude do značné míry rozhodovat Peter Pellegrini, předseda Hlasu, který se dá považovat za moderního sociálně demokratického politika. Jak moc bude moci nový kabinet ovlivnit?

Strana Hlas se skutečně přihlásila k tomu, co bych já nazval jako Smer s lidskou tváří. Tak jako se Alexander Dubček v roce 1968 přihlásil k socialismu s lidskou tváří. Ale je velkým otazníkem nakolik je to sdílená vize všech lidí v Hlasu.

A sám Peter Pellegrini?

Tam jsem velmi pozitivní a věřím tomu, že Peter Pellegrini to myslí vážně. Ale zbytkem strany Hlas si úplně jistý nejsem. Jsou to bývalí lidé Roberta Fica a až tak daleko se od něj nevzdálili. Odcházeli od Fica v době, kdy byli přesvědčeni, že Fico skončil. Smer měl v té době v průzkumech podporu osmi procent voličů. A všichni Fica odepisovali jako člověka, který to ani fyzicky kvůli své srdeční chorobě nedá.

Jak vážně se dá brát možnost složení vlády bez Smeru a mělo by to podporu u slovenských voličů?

Nějakou podporu by určitě měla. Teoreticky se složit dá. Ale nezapomínejme, že už v pondělí pověří prezidentka Zuzana Čaputová Roberta Fica jako vítěze voleb sestavením vlády. Bude to on, kdo bude jednat s Hlasem.

Půjde to Ficovi jako po másle?

Nebudou to úplně jednoduchá jednání. Peter Pellegrini bude v těžké pozici. V podstatě má před sebou jenom různé druhy špatných rozhodnutí. Nemá žádné, v němž by byl v této chvíli vítěz. Uvidíme, co přinese první povolební týden.

A jaká je tedy šance, že by tedy vznikla na nová vláda bez Fica?

Šance, že by vznikla široká koalice Progresívneho Slovenska (PS), Hlasu, Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) a Slobody a Solidarity (SaS), je skutečně spíš teoretická. I kdyby Hlas do té koalice vstoupil, je velkým otazníkem, jaká by byla loajalita jednotlivých poslanců Hlasu a jak moc by byli „stáhnutelní“ směrem k Ficovu Smeru. Být PS, SaS a KDH, tak bych byl opatrný.

Kdyby dostal Pellegrini od PS nabídku, že bude premiérem, změnilo by to něco?

Pokud by PS bylo tak velkorysé a Hlas se nedohodne se Smerem, tak by Pellegrini mohl tuto nabídku využít k tomu, aby se stal tím, co plánoval. Tím, kdo smíří dva nesmiřitelné tábory na Slovensku. Tím, kdo se postaví doprostřed a řekne, odložme třicet let staré rozpory. Minimálně se o to může pokusit. Je to pro něj lákavé. Ale obávám se, že k tomu nedojde. Byť i mě to oslovuje a upřímně bych mu přál, aby se mu to podařilo.

A pokud půjde Pellegrini a Hlas do vlády se Smerem, mohou být právě Hlas a Pellegrini sám pojistkou udržení prozápadního směřování Slovenska?

Ano, to je dobrá úvaha. Já osobně si myslím, že Robert Fico v zahraniční politice zařadí oproti vší té rétorice zpátečku. To, co ale zůstane, je poměrně negativní vztah k Ukrajině, negativní vztah k sankcím proti Rusku. Ale naopak může pozitivně překvapit lidi v Bruselu.

