Slovenské volby už mají vítěze, stal se jím Smer-sociálna demokracia bývalého premiéra Roberta Fica. Nepotvrdily se tak odhady z takzvaných exit polls, které přisoudily těsné vítězství Progresívnemu Slovensku Michala Šimečky. To nakonec zaostalo za vítězem o pět procent. Výsledky předčasných voleb naznačují, že po volbách budou nejpravděpodobnější dvě varianty.

Vítězem předčasných parlamentních voleb na Slovensku se stal Smer-SD Roberta Fica | Foto: Profimedia

Byl to takový zvláštní pocit. Před půlnocí ze soboty na neděli přišel mezi novináře Michal Šimečka, lídr Progresívneho Slovenska (PS). Chvíli před tím jásal celý sál v Edison centru v Bratislavě, kde si PS udělalo svůj volební štáb. Šimečka přišel sice s úsměvem, ale vůbec nejásal. „Už jsme to jednou zažili. Jsou to jen povolební odhady, byť to vypadá dobře,“ tlumil Šimečka nadšení a připomínal, že před necelými čtyřmi roky se pak „progresivci“ nedostali o pár setin ani do parlamentu.

Tentokrát to bylo opravdu podobně, byť se povolební odhady spletly „jen“ o zhruba pět procent. Jasným vítězem voleb se totiž nestalo Progresívne Slovensko, ale jeho největší soupeř - Smer-SD Roberta Fica. Ve štábu se také mohutně slavilo, ale Robert Fico mezi novináře vůbec nepřišel. „Tiskovou konferenci uděláme až ráno,“ oznámil místopředseda strany Robert Kaliňák.

Ficův Smer slaví vítězství, odhady přitom favorizovaly Progresívne Slovensko

Bývalý trojnásobný expremiér Robert Fico a jeho spolustraníci měli v neděli nad ránem všechny důvody slavit. Nejenže se stali s více než třiadvaceti procenty jasnými vítězi voleb, ale do parlamentu se dostala pro Smer ideální sestava stran.

Smeru umožňuje složit pohodlně většinovou vládu. A to nejspíš s Hlasem Petera Pellegriniho, který v podstatě tvoří bývalí členové Smeru, kteří odešli před třemi roky, a Slovenskou národnou stranou (SNS) Andreje Danka. Ta se do parlamentu těsně dostala, přestože má na volební kandidátce i zástupce proruské dezinformační scény.

Vítězem předčasných parlamentních voleb na Slovensku se stal Smer-SD Roberta FicaZdroj: Profimedia

Do parlamentu se naopak nedostali neofašisté ze strany Republika, kteří skončili těsně pod požadovanou pětiprocentní hranicí, ani ještě tvrdší Ľudová strana Naše Slovensko Mariána Kotleby. Slovenský parlament tak bude po dlouhé době bez extrémní pravice. To je pro Fica dobrá zpráva, protože koalici s neofašisty z Republiky jasně odmítal Hlas Petera Pellegriniho.

Kabinet bez Smeru. Ano, ale jen teoreticky

Pellegrini je přes relativně špatný výsledek Hlasu tím, kdo bude rozhodovat o premiérovi. I skoro patnáct procent hlasů, více, než hlásily prognózy, je tak nakonec vlastně úspěch. Pokud by se Hlas přidal k Progresívnemu Slovensku, křesťanským demokratům z Kresťanskodemokratického hnutia a liberálům ze Slobody a Solidarity může výsledek voleb otočit. Poslat Smer do opozice a vytvořit kabinet, v němž by vítěz voleb nebyl.

Žena na Slovensku nemohla odvolit. Policisté zjistili, že má české občanství

Tato varianta je však pouze teoretická, protože programová blízkost Smeru a Hlasu je velká. Vše tak vypadá na vládu s Ficem. „Dva expremiéři v koalici není optimální situace, ale nebrání to tomu, aby taková koalice vznikla,“ vyjádřil se nad ránem Pellegrini.

podle prvních zpráv se k tomu Hlas nechystá, byť by to pro něj mohlo být z hlediska budoucnosti výhodnější. Vše naopak vypadá na vládu s Ficem. „Dva expremiéři v koalici není optimální situace, ale nebrání to tomu, aby taková koalice vznikla,“ vyjádřil se nad ránem Pellegrini.

Šimečka oznámil tiskovku až na devátou hodinu ráno, výsledky do té doby odmítl komentovat. Podobně se zachoval i Smer. Ten je ale sestavení vlády výrazně blíže, než jeho protivníci.