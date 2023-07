Dvaadvacetiletá Barbora původem z Kladenska si vyrazila počátkem července na výlet s kamarádkou na Slovensko do Bratislavy. Tam ji postihl záchvat podobný epileptickému a upadla do bezvědomí. Ujali se jí místní záchranáři, ovšem k jejich chování má Barbora velké výhrady.

Dvaadvacetiletá Barbora z Kladenska upadla do bezvědomí a způsobila si podlitiny. I tak ji zdravotníci ze sanity poslali bosou do ulic. | Foto: se souhlasem poškozené Barbory

Mladé ženě pomoc zavolali kolemjdoucí. Když začala opět přicházet k sobě, byla už v sanitce, kde se nad ní skláněli záchranáři. Přestože už nabírala vědomí, nebyla stále ještě schopna komunikace. To, co si podle svých slov vyslechla, jí otřáslo a stejně tak svědkem, který procházel okolo sanitního vozu. Záchranáři se podle Barbory velmi nevybíravě bavili na její účet.

Doslova prý slyšela: „Co s tou tlustou p….u, koukni na ni. Tak ji někam odvezeme, ostříháme ji a ošu..me.“ Mimo to mladá žena tvrdí, že se nevybíravě vyjadřovali i o její tělesné hmotnosti.

Místo, aby záchranáři dívku, která trpí poměrně závažným onemocněním, převezli na ošetření do nemocnice, vysadili ji podle Barbořiných slov bosou ze sanitky a ještě dodali, že pantofle má u lavičky a odjeli.

„Nechápu, jak mohou takoví lidé ve zdravotnictví vůbec pracovat. Bylo to něco strašného. Všechno jsem hned telefonovala mámě do Čech. Byla jsem v šoku, ani se mi o tom nechtělo mluvit, ale máma se rozhodla, že to tak tak nenechá,“ řekla Deníku mladá žena.

Vzhledem k tomu, že dívka je vážně nemocná, užívá vícero léků včetně steroidů a antidepresiv, protože trpí poměrně vzácným Susacovým syndromem - neurologickou funkční poruchou, podala matka okamžitě stížnost na vedení bratislavské záchranky.

Nahrávka incidentu neexistuje

Z incidentu neexistuje nahrávka, pouze tvrzení Barbory a také stížnost svědka, mladého Slováka, který oslovil bratislavský Úřad pro dohled nad zdravotnickou péčí. Jak vedení záchranky, tak slovenské ministerstvo zdravotnictví událost vyšetřují. Informaci slovenské televize JOJ potvrdily příslušné úřady i Deníku.

Podle mluvčí Záchranné zdravotní služby Bratislava Dariny Schrekové prověřují od prvního dne, kdy matka podala stížnost, všechny skutečnosti týkající se zásahu posádky. „Vzhledem k eskalaci celé situace, nebudeme nyní poskytovat žádné další informace až do uzavření případu,“ sdělila Deníku mluvčí.

Slovenské ministerstvo zdravotnictví pak čeká na závěr z bratislavské záchranky. „Resort zdravotnictví považuje za nepřípustné jakékoli nevhodné a neohleduplné a chování zdravotnického pracovníka vůči pacientovi. Zdravotnický pracovník se má chovat v souladu s etickým kodexem,“ vyjádřila se pro Deník mluvčí Ministerstva zdravotnictví Slovenské republiky mluvčí Petra Lániková.

Poškozená Barbora se v těchto dnech již spojila i se slovenským advokátem Matúšem Červeným, který jí poskytuje právní pomoc. „Všechno ostatní budu konzultovat už výhradně s doktorem Červeným, který mě bude v případu nadále zastupovat,“ uzavřela Češka.