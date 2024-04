Zdravé zuby jen pro bohaté. Slováci zuří, už nedostanou příspěvek na ošetření

Dentální hygiena, zubní výplň či rovnátka. Na to všechno za určitých podmínek přispívají Slovákům zdravotní pojišťovny v rámci systému benefitů. A lidé tyto příspěvky hojně využívají. Platit to ale bude už jen do konce dubna. Poté zubní benefity končí, oznámilo slovenské ministerstvo zdravotnictví. Mezi lidmi se zvedla vlna nevole, rozhodnutí kritizují i odborníci.