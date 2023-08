Sever Slovinska sužují od víkendu ničivé povodně. Některým lidem zbyly po vyplavených bytech jen vzpomínky. Horští záchranáři aktuálně tvrdě pracují v okolí města Kamnik, nemají se ale kam vrátit. Vodní příval totiž zničil jejich novou základnu.

Pohled na zaplavenou obchodní čtvrť poblíž města Kamnik ve Slovinsku | Foto: ČTK

Když v sobotu reportéři slovinského listu Dnevnik procházeli vážně postiženou oblast v Trzinu, brodili se v městečku nedaleko Lublaně několika centimetry hustého bahna. Navštívili zcela vyplavený byt jedné z rodin.

Povodně ve Slovinsku mají už šest obětí. Hrozí navíc sesuvy půdy

„S manželem jsme tady žili 34 let a dobře se o byt starali, hodně jsme do něj investovali. Teď nám všechno zalila voda. Zachránila jsem jen pejska, kočka asi někam utekla. Z bytu mi zůstanou jen vzpomínky,“ řekla listu Verica Pivková a rozplakala se. Zcela pod vodou byla postel v ložnici i piano a sedací souprava v obývacím pokoji.

Následky povodně už společně odstraňují rodiče i učitelé v mateřské škole v sousedním Mengeši. Záchrana dětí ze zaplavené školky od pátku oblétla nejen celé Slovinsko.

„Všechno začalo už ráno. Během pěti minut voda prudce stoupla, proto jsme odvedli děti do patra, vypnuli proud a dál jsme mohli jen čekat. Potom přišli dva hasiči, a ti s námi byli celou dobu. Celkem nás tam bylo 22 dětí a čtyři učitelky. Děti jsme potom po jednom předávali hasičům, kteří je přenášeli k traktoru. Voda sahala až po ceduli u dveří, zalité bylo i hřiště. Proud byl tak prudký, že se v něm nedalo jít. Přemýšlím, co všechno se mohlo stát, ale dopadlo to, jak nejlépe bylo možné,“ popsala pro slovinskou veřejnoprávní televizi a rozhlas učitelka Ksenja.

Letecké záběry vody valící se ulicemi slovinských měst:

V plné práci jsou rovněž i dobrovolní horští záchranáři v Kamnických Alpách na severu země. I je přitom povodeň tvrdě zasáhla. Po několika letech přežívání v provizorních podmínkách se totiž loni koncem roku přestěhovali do nových prostor. Teď se nemají kam vrátit.

„Všechno je pryč, voda odnesla vybavení a zničila naše tři auta. Prostory jsou celé zanesené bahnem. Jsme z toho všichni smutní a zoufalí. Teď ale na naše škody ani nemyslíme, protože máme plné ruce práce. Spousta lidí je ve skutečně strašných obtížích a potřebují naši pomoc,“ řekl listu Slovenske Novice místopředseda horské služby v Kamniku Matej Bizjak.

Zachraňoval děti, jeho dům zatím ničila voda. Slovinsko po záplavách sčítá mrtvé

Jako horský letecký záchranář je nyní stále v terénu a s helikoptérou pomáhá s evakuacemi i i zásobováním lidí potravinami, pitnou vodou a nutným vybavením. Dodal, že vyplavení záchranáři už dostali první vybavení od horské služby a dočasně sídlí u hasičů.

Evakuace pokračuje

Bizjak je také příslušníkem horského 132. horského regimentu slovinské armády a vedoucím skupiny záchranných helikoptér, proto je v okolí Kamniku a Kamnických Alp v plném nasazení.

„Těžko říct, kde je to nejhorší. Voda je všude. V sobotu jsme zachránili z Črne u Kamniku těhotnou ženu a tři děti, evakuujeme také lidi s pohybovými potížemi a cizince i naše občany, kteří jsou ještě v horách. Některé jsme už dostali pryč, další čekají v bezpečí v horských boudách. Postupně je převážíme do evakuačních středisek,“ přiblížil pro Slovenske Novice.

Následky bleskových povodní ve Slovinsku:

List připomněl i další drama se šťastným koncem, které ohlásili záchranáři ze vsi Svatá Barbora u Škofja Loky asi dvacet kilometrů západně od Lublaně. Živel zde uvěznil těhotnou ženu. Dva horští záchranáři s hasičem se k ní dokázali dostat neschůdným terénem a s pomocí týmu leteckých záchranářů ji vrtulník slovinské armády přepravil do porodnice v metropoli.