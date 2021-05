Přitom všechny Evropskou lékovou agenturou (EMA) povolené vakcíny mají přesně opačně nastavené smlouvy. Tedy výrobce se v nich zavazuje, že ručí za vady své vakcíny a musí uhradit případné negativní vedlejší účinky způsobené očkovací látkou. Ne tak ruský výrobce vakcíny Sputnik V. Ve smlouvě, kterou s ruským státním výrobcem vyjednalo slovenské ministerstvo zdravotnictví, nese veškeré riziko, včetně odškodnění slovenských občanů slovenský stát.

Smlouvu si můžete přečíst zde.

„Kupující je odpovědný za všechny nežádoucí účinky produktu, které se vyskytnou na jeho teritoriálním území. Prodávající ani osoby s ním spojené nenesou ve smyslu této smlouvy odpovědnost za případnou ztrátu utrpěnou na straně kupujícího či kterékoliv osob, způsobenou používáním tohoto produktu,“ uvádí klíčová pasáž smlouvy, kterou zveřejnila včera večer všechna velká slovenská média.

„Smlouva je maximálně výhodná pro prodávajícího, protože kupující přebírá všechna rizika,“ řekl pro slovenskou agenturu TASR právník Peter Kováč. Je to smlouva typu take or pay. To znamená, že kupující zaplatí bez ohledu na to, zda odebere dohodnuté množství,“ uvedl Kováč.

Ze smlouvy tady vyplývá, že za dva milióny dávek Sputniku musí Slovensko zaplatit asi dvacet miliónů amerických dolarů, v přepočtu asi 430 miliónů českých korun, i kdyby se rozhodlo dávky neodebrat.

Čí jsou vakcíny

Ve smlouvě se zároveň Slovensko zavázalo, že za dodávky zaplatí do sedmi dnů od jejich doručení. Kontrakt zároveň dává právo ruské straně od něj odstoupit v případě, že se kupující zpozdí s úhradou o více než 15 dní.

Slovensko se však s platbou opozdilo výrazně déle, proto Rusko Bratislava pozdější platbu vrátilo a asi 200 000 dávek Sputniku na košickém letišti považuje nyní za svůj majetek a žádá jeho vrácení. V minulých týdnech poslalo dokonce do Košic dva kamióny, které měly všechny vakcíny poskytnuté Slovensku odvézt.

Za prozrazení obsahu smlouvy o dodávce Sputniku V hrozí Slovensku podle smlouvy pokuta milión dolarů, tedy asi 21 miliónů korun. Slovensko podle smlouvy může vrátit vakcíny, které by nebyly farmakologicky v pořádku. Za nežádoucí účinky však, jak již bylo řečeno, přebírá zodpovědnost kupující, tedy ministerstvo zdravotnictví.

Kvůli Spuniku V padl premiér

Nákup Sputniku V, který v únoru domluvil a tajně provedl tehdejší premiér Igor Matovič za zády vlády, jejíž většina s nákupem nesouhlasila, vyvolal krizi v koalici.

Až odstoupení Matoviče z postu premiéra situaci uklidnilo. Matovič, už jako nový ministr financí, odletěl v dubnu jednat do Moskvy a Budapešti o dalším osudu nákupu Sputniku V. Ruskou vakcínou se ani po dvou měsících od doby, kdy byla na Slovensko přivezena, stále neočkuje. Slovenský ústav pro kontrolu léčiv odmítl dát povolení pro očkování Sputnikem, a to jak kvůli nedostatku podkladů od ruského výrobce, tak z důvodu, že vakcína obsahovala nebezpečné virové buňky.