Oblíbený slovenský herec Dano Heriban zemřel zřejmě v důsledku vzácné poruchy největší tepny v těle. Osudným se mu stalo to, že se život ohrožující nemoc projevuje příznaky zaměnitelnými s jinými obtížemi. Herce tak s bolestmi zad lékaři den před smrtí poslali domů.

Slovenský herec Dano Heriban zemřel ve věku pouhých 43 let | Foto: Profimedia/Marko Erd/SME

Když někteří lékaři četli ve slovenských novinách šokují zprávu o náhlé smrti třiačtyřicetiletého herce a muzikanta Dana Heribana, hned je při popisu jeho stavu napadla diagnóza: disekce aorty.

„Ta se bohužel projevuje nespecifickými, zaměnitelnými příznaky, jako je bolest zad, na kterou si Heriban krátce před smrtí stěžoval. Při disekci dochází k rozpadu stěny aorty a pacientovi hrozí náhlé úmrtí v důsledku vykrvácení,“ řekl slovenskému deníku Čas primář Michal Hulman z bratislavského Národního ústavu srdečních a cévních chorob.

Zdůraznil přitom, že jde o náhlé onemocnění, kterému do osmačtyřiceti hodin podlehne osmadevadesát procent pacientů. „Jediným řešením je včasná diagnóza a urychlená operace,“ dodal Hulman.

Podle webu pluska.sk herec šanci mít mohl. Na poškození aorty totiž podle jeho informací měla podezření posádka záchranky, která Heribana den před smrtí vezla do nemocnice. Vedle bolestí zad totiž zdravotníci u herce zjistili odlišné výsledky měření krevního tlaku na každé z rukou.

Šance na přežití existovala

Své podezření na naléhavou diagnózu zapsali do zprávy a Heribana předali lékařům v nemocnici. Ti mu změřili EKG, provedli další vyšetření a usoudili, že ho mohou poslat domů. „Na sono, které mu dělali, to vidět být nemuselo, ale pokud měla záchranka podezření a nebyl puls na jedné ruce, měli ho okamžitě poslat k nám do Národního ústavu srdečních a cévních chorob,“ řekl Plusce kardiochirurg Viliam Fischer.

Dodal, že šlo o mladšího pacienta s nezvyklou diagnózou a v každém případě o extrémně rizikový stav. „Bohužel ale, když dnes vidím čtyřicátníky s infarkty, ukazuje se, že tahle diagnóza může postihnout i mladší ročníky. Disekce znamená protržení jedné ze dvou vrstev aorty. V důsledku toho vzniká výduť, aneurysma. Operaci výdutě aorty považuji za jednu z vůbec nejnáročnějších, je těžší než transplantace srdce,“ poukázal Fischer.

Podotkl přitom, že pokud se pacient na operační stůl dostane rychle, existuje solidní šance na záchranu.

Spekulace o úmrtí po vakcíně pobouřila lékaře

Jako u mnoha jiných náhlých úmrtí známé osobnosti, zneužili šok a zájem lidí šiřitelé konspirací. Umělcovu smrt bez důvodu, důkazu a souvislosti připsali očkování proti covidu. Pobouřili tím mimo jiné lékaře Milana Kulkovského, všiml si web Televizní noviny stanice Markýza.

„Mrzí mě, že se okamžitě začaly šířit takzvaně zaručené informace, že příčinou smrti byla vakcína. Mám občas dojem, že velká část lidí nabyla dojmu, že před pandemií se prostě nestávalo, že by mladí lidé náhle umírali,“ rozzlobil se lékař na sociální síti. I on poukázal na pravděpodobnou diagnózu poškození aorty a zaměnitelné příznaky, kterými se projevuje.

Lékaři uvádějí, že disekce aorty je poměrně vzácné onemocnění, které postihuje nejčastěji muže ve věku mezi šedesáti a sedmdesáti lety. Více náchylní jsou například pacienti trpící vysokým krevním tlakem, arteriosklerózou či vrozenými poruchami. K natržení aorty může dojít i po pádu z výšky či při dopravní nehodě.

Slovenský herec a muzikant Daniel (familierně Dano) Heriban zemřel 24. května ve věku 43 let. Byl vynikajícím divadelním hercem, televizní diváci ho znali ze seriálu Horná Dolná. Okolnosti jeho úmrtí podle deníku Čas prověřuje slovenský Úřad pro dohled nad zdravotní péčí.