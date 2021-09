Starosta města Idar-Oberstein Frank Frühauf (CDU) řekl, že je činem zděšen. "Je to opravdu nepředstavitelný, příšerný čin," uvedl. "Takový čin je bezprecedentní. Bude to trvat, než se s ním smíříme," dodal. Podle serveru RP-Online.de nosí místní lidé na čerpací stanici květiny a věnce.

Střelec se cítil zatlačen do kouta a "neviděl jiné východisko.". Podezřelý pokládal pumpaře za "odpovědného za celkovou situaci, protože vymáhal pravidla," dodal podle Deutsche Welle Fuhrmann.

Staatsanwalt: Der 20-jährige Tankstellen-Kassierer in Idar-Oberstein wurde wegen eines Streits um das Tragen einer Corona-Maske mit gezieltem Schuss in den Kopf getötet https://t.co/FnwjvoCWLg @rponline pic.twitter.com/OlRoJLJpKU

Zákazník měl vejít v sobotu večer do prostor benzinové pumpy za účelem nákupu, na obličeji přitom neměl roušku. Podle státního zástupce Kaie Fuhrmanna si na čerpací stanici šel koupit pivo, konkrétně dvě balení po šesti. Dvacetiletý zaměstnanec ho vyzval, aby si ochranu obličeje nasadil. To údajně vedlo k hádce, po které měl podezřelý z pumpy odejít.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.