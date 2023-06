Šokující video z Francie. Útočník napadl za bílého dne babičku s vnučkou

Ze začátku nic nenasvědčuje tomu, že se schyluje k dramatu. Babička se vrací s vnučkou domů a jen se ohlíží, co se děje na ulici. O kousek dál za ní postává mladý muž. Během chvíle se však situace mění v horor. Když obě ženy vstoupí do domu, mladík se připlíží, vtlačí se do dveří a na starší ženu a dívku zaútočí. Video z francouzského Bordeaux budí vášně.

Útočník ve Francii napadl stařenku s její vnučkou. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock/NeydtStock