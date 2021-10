Maska, brýle a deštník či slunečník. To jsou v současné době pomůcky, bez kterých nikdo z obyvatel La Palmy nevychází ven kvůli sopečnému prachu. Z nové trhliny, která se otevřela asi 400 metrů od primárního erupčního místa, se nyní navíc valí další láva.

Zdroj: Youtube

Od první erupce 19. září se zde ukázalo hned několik průduchů. Ovšem tento je podle Vulkanologického institutu Kanárských ostrovů novým ohniskem výbuchů.

„Existuje obava, že nový proud lávy poteče směrem k moři. Očekáváme, že se během několika hodin spojí s předchozím,“ popsal vedoucí rady La Palmy Mariano Hernandez Zapata. To podle něho znamená, že je náhle ohroženo ještě více lidí, o něž se La Palma musí postarat.

Sbalí se s odejdou

Místní obyvatelé jsou ze současné situace již velmi unavení. „Včera večer mi popel hodně dráždil oči, také mne štípala kůže,“ popsala například ošetřovatelka Matilde Gonzalez Tavarezová.

„Je to bezmoc, strach, nejistota. Člověk neví, co bude,“ uvedl květinář Juan Antonio Perez Gonzalez. Podle jeho názoru to nejhorší teprve přijde.

„Nemohu se na to podívat pozitivně, protože je to prostě kalamita,“ sdělil agentuře Reuters a dodal, že mnoho místních je připraveno sbalit se a odejít.

Od první erupce bylo nutné evakuovat 6 tisíc lidí. Láva zničila 800 budov. „Sopka vychrlila 80 milionů metrů krychlových roztavené horniny,“ popsal regionální vůdce Angel Victor Torres. Erupce by podle expertů mohla trvat ještě řadu týdnů až tři měsíce. La Palma patří do souostroví Kanárských ostrovů.