Co se děje v Německu.Zdroj: Deník

Zatímco v celoněmeckých výsledcích získala AfD jen něco málo přes deset procent a oproti předchozím volbám si o něco pohoršila, v Sasku je výrazně oblíbenější. Každý čtvrtý volič v této čtyřmilionové spolkové zemi dal svůj hlas právě pro blankytně modrou alternativu. Se ziskem 25,7 procenta se stala nejúspěšnější stranou, porazila i CDU, která saské politice dlouhé desítky let dominuje. Podobně úspěšná byla i v sousedním Durynsku, další nové spolkové zemi.

Vůbec největší podpory se AfD dostalo v okrese přímo sousedících s Českou republikou. Například v okrese získala 35,8 procenta hlasů, v sousedním Budyšíně pak 33,4 procenta. Saskou výjimkou je metropole Drážďany. I tam ale její zisk atakoval 19 procent.

Nakolik je rozdíl ve vnímání a v podpoře AfD ve starých a v nových spolkových zemích velký ukazují okresy na pomezí Saska a Bavorska. Zatímco ve Vogtlandu se těší AfD z podpory 26,8 procenta voličů, v sousedním Hofu získala jen 11,8 procenta, v Bayreuthu dokonce jen 8,4 procenta.

Neonacisté v Königsteinu

Pro východní Německo a obzvláště pro Sasko přitom není úspěch pravicových extrémistů ničím novým. V roce 2004 v této spolkové zemi totiž uspěla Národně demokratická strana Německa (NPD), která dlouhodobě inklinovala k neonacistickým skupinám. Poprvé od roku 1968 se dostala do některého ze zemských sněmů, v saských volbách získala pro mnohé šokujících 9,2 procenta. V Saském Švýcarsku získala NPD dokonce okolo dvaceti procent hlasů. V saském zemském sněmu ale byla NPD zcela izolovaná. Žádná frakce sněmu se totiž nechtěla se stranou zastávající řadu myšlenek NSDAP ušpinit. Strana je trvale pod dohledem Úřadu pro ochranu ústavy, tedy německé civilní kontrarozvědky.

Prvního lokálního úspěchu dosáhla NPD již o pět let dříve při komunálních volbách. Po nich se do městské rady v malém městečku na Labi Königstein, které je proslulé především jednou z největších horských pevností v Evropě, dostal šéf místní stranické buňky Uwe Leichsenring do městské rady. Tehdy vyvolalo radniční působení muže, který považoval třetí říši za dobrou diktaturu, značné pobouření. V nedávných volbách do spolkového sněmu získala tato strana 0,3 procenta.

Nová rubrika U sousedů

U sousedů. Zdroj: DeníkV dnešní době víme často mnohem více o tom, co se děje na druhém konci světa, než co se děje těsně u našich hranic, v sousedních zemích České republiky. Proto jsme se rozhodli vám odlehčenou formou přinášet na tomto místě každou neděli zprávy o tom, co se děje „u sousedů“, tedy v Česku, Polsku, Německu a Rakousku. Informovat vás budou lidé, kteří buď v daných zemích žijí, jako Tomáš Skřivánek na Slovensku, Martin Kratochvíl v Polsku, nebo působí u hranic, jako Alexandr Vanžura v Děčíně, nebo Iva Haghofer u rakouských hranic na jižní Moravě. Za inspiraci k vzniku rubriky děkujeme panu Vladimíru Majerovi. Občas přispěji středoevropským pohledem do rubriky i já, evropský editor Luboš Palata. Přejeme hezké nedělní počtení