Také z toho důvody rád každé v létě jezdím na kole podél řeky Moravy tvořící od Hodonína přirozenou hranici mezi Českem a Slovenskem a dál pak až k Bratislavě mezi Slovenskem a Rakouskem. Je to krajina rovinatá a plná lužních lesů, komárů a historie.

Bez záliby v cyklistice a jízdy pohraničím bych asi nikdy nenavštívil památník bitvy na Moravském poli, kde v tříhodinové bitvě proti sobě stanulo celkem 55 tisíc mužů a český král Přemysl Otakar II. v ní padl a prohrál s Rudolfem Habsburským. Památník se nachází se vesnice Durnkrut v Dolním Rakousku asi 30 kilometrů jižně od Břeclavi.

Raduji se, že se státy podél řeky Moravy k sobě přibližují. Letos na jaře Bratislavský kraj oznámil zahájil výstavbu již druhého cyklomostu. První z nich spojil Devínskou Novou Ves a Schlosshof před necelými deseti roky, druhý mezi Vysokou pri Morave a Marcheggem by měl být otevřený na jaře příštího roku. Nic tyto počiny bohužel nemění na faktu, že autem lze hranici překonat, když nepočítám přívoz v Záhorské Nové Vsi, jen kousek od českých hranic u obce Kúty a pak až o sedmdesát kilometrů jižněji v Bratislavě.

Nemohu se ale zbavit pocitu, že propojování života na obou stranách hranice by mohlo být i rychlejší. Přeci jen ne všichni jezdí na kole a jet k sousedům na druhém břehu Moravy například z Devínské Nové Vsi více než čtyřiceti kilometrovou zajižďkou přes Bratislavu je zdlouhavé.

Za Rakousko-Uherska byly vazby mezi slovenským Zahorím a Dolními Rakouskem daleko intenzivnější. Na Slovensko-Rakouské hranici stálo v té době 24 mostů. Pravda, dobu železné opony nepřežil ani jediný. Radovat se ale, že za rok se otevře druhý mohu jen omezeně.

Autor je šéfredaktorem slovenského ekonomického týdeníku TREND

Nová rubrika U sousedů

Co se děje u sousedůZdroj: DeníkV dnešní době víme často mnohem více o tom, co se děje na druhém konci světa, než co se děje těsně u našich hranic, v sousedních zemích České republiky. Proto jsme se rozhodli vám odlehčenou formou přinášet na tomto místě každou neděli zprávy o tom, co se děje „u sousedů“, tedy v Česku, Polsku, Německu a Rakousku. Informovat vás budou lidé, kteří buď v daných zemích žijí, jako Tomáš Skřivánek na Slovensku, Martin Kratochvíl v Polsku, nebo působí u hranic, jako Alexandr Vanžura v Děčíně, nebo Iva Haghofer u rakouských hranic na jižní Moravě. Za inspiraci k vzniku rubriky děkujeme panu Vladimíru Majerovi. Občas přispěji středoevropským pohledem do rubriky i já, evropský editor Luboš Palata. Přejeme hezké nedělní počtení.