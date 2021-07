"Vláda přijala toto rozhodnutí, protože je to nejlepší rozhodnutí pro Katalánsko a nejlepší rozhodnutí pro Španělsko. Doufáme, že tím otevřeme novou éru dialogu a postavíme nové mosty," řekl v krátkém televizním projevu premiér Pedro Sánchez. "Tyto milosti nepředpokládají, že se jejich příjemci zřeknou svých názorů a my to od nich ani neočekáváme," dodal.

O udělení milostí pro prominentní zastánce nezávislosti Katalánska hovořil premiér už v pondělí v Barceloně. Podle agentury AP se ale prosazení tohoto kontroverzního kroku může pro něj stát velmi riskantní politickou hrou. S milostmi totiž zásadně nesouhlasí zástupci pravicové opozice a dokonce ani někteří členové Sánchezových vládních socialistů. Menšinová vláda si ale chce naklonit poslance katalánských stran ve španělském parlamentu, které potřebuje ke schválení rozpočtu a dalších důležitých zákonů.

Omilostnění politici už dali najevo, že ani po propuštění nepřestanou usilovat o nezávislost Katalánska. "Udělením milostí pro devět lidí nemohou skrýt represi, kterou dál uplatňují vůči stovkám separatistů. Svého boje se nevzdáme: amnestie a sebeurčení!," napsal dnes na twitteru jeden z nich, bývalý katalánský ministr zahraničí Raül Romeva.

Milosti mohou vstoupit v platnost teprve poté, co je svým podpisem definitivně stvrdí král Felipe VI. a co je potvrdí nejvyšší soud. To se však považuje pouze za formalitu. Následně je musí otisknout úřední věstník. Vláda ale zdůraznila, že odsouzeným odpustila pouze zbývající tresty vězení a zákaz vykonávat veřejné funkce zůstává dál v platnosti. Zároveň upozornila, že milosti může vzít zpět v případě, že by se jejich příjemci znovu zapojili do pokusu o vyhlášení nezávislosti.

Na svobodu by se mohli odsouzení dostat už tento týden. Podle španělských médií se chce vláda vyhnout tomu, aby záběry hromadného propuštění politiků dominovaly zpravodajství, a chce proto dosáhnout toho, aby věc byla uzavřena do čtvrtka. Na tento den totiž připadá svátek, kdy mají vězni propustku, a jednoduše by se pak už nemuseli za zdi věznice vracet.

Soud před dvěma lety kvůli referendu poslal na 13 let do vězení bývalého vicepremiéra regionální vlády Oriola Junquerase, dvanáctileté tresty dostali katalánští exministři Raül Romeva, Jordi Turull a Dolors Bassaová, kteří spolu s Junquerasem byli odsouzeni i za zneužití veřejných fondů na uspořádání referenda. Bývalá předsedkyně katalánského parlamentu Carme Forcadellová byla odsouzena k 11 letům a šesti měsícům, exministři Joaquim Forn a Josep Rull dostali 10 let a šest měsíců vězení. Aktivisté Jordi Sánchez a Jordi Cuixart si měli za mřížemi odpykat devět let.