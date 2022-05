„Chystáme se zákonem uznat právo žen s bolestivou menstruací na zvláštní dočasné zdravotní postižení, které bude už od prvního dne proplácet stát,“ uvedla na twitteru ministryně pro rovnost Irene Montero z levicové strany Podemos, která je spolu se socialisty součástí vládní koalice. Menstruační zdravotní dovolená bude také osvobozena od spoluúčasti zaměstnavatele.

Medvědice na Slovensku zaútočila na turisty. Muž měl přijít o kus obličeje

Proti přijetí zákona se postavila opozice, která tvrdí, že těžká menstruace je zdravotní problém a jako takový by měla být řešena. Vůdce opozice, konzervativec Alberto Núñez Feijóo, v pátek prohlásil, že jeho postoj je jasný a neměnil by současný systém. „Nemocenské dávají lékaři, protože velmi dobře vědí, ve kterých případech je to vhodné a kdy ne,“ uvedl Feijóo.

Oprávněný důvod k nemocenské

Pokud bude zákon ve Španělsku schválen, bude tato země první v Evropě, kde něco takového vstoupí v platnost. V Itálii byl podobný návrh předložen v roce 2016, ale podle serveru Euractiv, který zprávu o menstruačním zákonu ve Španělsku přinesl, nebyl nikdy schválen.

Legislativa vyvolala podle Euractivu ve Španělsku mnoho kontroverzí a debat, protože gynekologové a rodinní lékaři naléhali na lidi a média, aby nebagatelizovali problém těžké menstruace a jejích průvodních zdravotních potíží, kterým trpí mnoho žen.

Do Benátek na jeden den? Od příštího roku pouze za vstupné, rozhodlo město

V prohlášení pro tiskovou agenturu EFE vedoucí oddělení zdraví žen ve španělské Společnosti všeobecných a rodinných lékařů Lorenzo Armenteros uvedl, že menstruační bolest je oprávněným důvodem pro nemocenskou a že zákon umožní, aby zdravotní volno bylo pravidelně poskytováno ženám, které postihují tyto zdravotní problémy.

V Japonsku už od roku 1947, v Česku dodnes ne

Španělsko však nebude první na světě, které zavede menstruační zdravotní dovolenou. Mimo Evropu je takové právo uznáno v Japonsku a to dokonce od roku 1947. Podobnou zákonnou možnost mají také ženy v Jižní Koreji, na Tchaj-wanu, ale také Indonésii, nebo dokonce v Zambii.

V Česku podobná možnost uzákoněna není. Když ale před několika lety televize Nova dělala v souvislosti s podobným zákonem, který se neúspěšně pokoušela prosadit již zmíněná Itálie, namátkovou anketu mezi Čechy, zjistila, že zákon v tomto smyslu má překvapivou podporu jak mezi českými ženami, tak kupodivu i mezi muži.

Někteří osvícenější zaměstnavatelé v Česku už dnes umožňují brát si den placeného volna na počátku menstruace.