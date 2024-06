Srážka autobusu a rychlíku otřásla celým Slovenskem. Místní média popsala, že z vlaku po nehodě začaly šlehat plameny a autobus se rozpůlil vejpůl. Za neštěstí přitom podle svědků můžou nefungující semafory a rozbité závory.

S teorií, že děsivou nehodu nezpůsobil strojvedoucí ani řidič autobusu, ale nefungující signalizace, přišel například deník Plus Jeden Deň.

| Video: Youtube

Potvrzuje to výpověď dvaačtyřicetiletého Jana, který sdělil, že přejezdem měly krátce po sobě projíždět dva vlaky. Nejdříve byly závory dole a projel první vlak. Pak se zvedly a autobus vjel na koleje. V té době ale projížděl tímto úsekem trati ještě rychlík EC 279 Metropolitan, který směřoval do Budapešti a autobus srazil.

Nefunkční závory

Jedna ze svědkyň viděla tragickou nehodu ze třicetimetrové vzdálenosti. I ona si stojí za tím, že za neštěstí mohl nefungující semafor. „První vlak jel směrem na Nové Zámky. Závory byly dole a svítila červená světla. Pak se zvedly, svítila bílá světla a najednou další vlak zatroubil a byl slyšet náraz. Z toho už se nemůžu vzpamsatovat. Byl to hrozný zážitek,“ svěřila se portálu Zoznam Renata. Příčinu nehody policie stále vyšetřuje.

Problémy se závorami potvrdili slovenskému serveru i místní obyvatelé. „Závory a semafory v jednom kuse opravují. My a lidi z okolních vesnic, kteří přes přejezd pravidelně přecházejí, víme, o čem mluvíme,“ řekla jedna z místních Linda. Další z obyvatel Tomáš dodal, že semafory nefungovaly už tři dny, a to ani v den před srážkou, tedy ve středu 26. června. Do rána osudného dne měla být světelná signalizace opravena.

Výhledu bránily keře

Někteří svědkové tvrdí, že situace podobná tragické nehodě se odehrála už ve středu kolem deváté hodiny večerní. „Stál jsem na křižovatce a viděl jsem, že jedno auto muselo vycouvat z kolejí, když uvidělo, že se blíží vlak. Závory byly zvednuté a světla zhasnutá,“ vyjádřil se svědek, který nechtěl být jmenován.

Posléze doplnil, že problémem mohl být i vysoký plevel, jenž roste u kolejí a brání řidičům ve výhledu.

Mnoho lidí na sociálních sítích namítá, že řidič před vjezdem na přejezd pravděpodobně nezkontroloval, jestli nepřijíždí vlak. Jiní ale potvrdili, že na vině může být špatná viditelnost. „Když tam zastavím a jsem první auto, zřetelně z obou stran nevidím, že přijíždí vlak, protože jsou tam husté keře. Navíc je to v zatáčce a do kopce. Člověk by musel stát na trati, aby to dobře viděl,“ uvedla Victoria.

Zemřel i řidič autobusu

Ke srážce autobusu a mezinárodního rychlíku došlo krátce po páté hodině odpolední na železničním přejezdu nedaleko Nových Zámků na jihu Slovenska. Na místo nehody byly vyslány všechny záchranné složky, včetně pěti sanitek a tří vrtulníků. Operační středisko slovenské záchranné služby na svém Facebooku informovalo o sedmi mrtvých, mezi kterými je i řidič autobusu.

close info Zdroj: TASR / Profimedia zoom_in Na Slovensku se srazil rychlík z Prahy s autobusem.

V lince mezi Novými Zámky a Koltou bylo v době nehody celkově devět lidí, ve vlaku cestovalo přes sto lidí. Strojvedoucí utrpěl lehké popáleniny. Pět zraněných muselo být také přepraveno do nemocnice. Podle dosavadních údajů měly všechny oběti sedět v autobuse. České ministerstvo zahraničí také zatím nemá informace o tom, že by mezi oběťmi byli Češi.