Při srážce dvou vlaků v Řecku zahynulo přes třicet lidí. Osm desítek je raněných

ČTK

Při čelní srážce dvou vlaků v Řecku zahynulo nejméně 32 lidí, dalších 85 jich utrpělo zranění. Informovala o tom ve středu agentura Reuters, podle níž je to nejtragičtější železniční nehoda v zemi za posledních několik desetiletí. U města Larisa v centrální části země se v noci na dnešek srazil ve vysoké rychlosti osobní vlak mířící z Atén do Soluně s nákladní soupravou, která jela ze Soluně do Larisy.

Srážka vlaků u řeckého města Larissa, 1. března 2023. | Foto: ČTK