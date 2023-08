Sršeň zabiják je už u sousedů. V Česku by způsobila katastrofu

Je menší a pro člověka méně jedovatá než náš domácí druh. V úle ale může způsobit absolutní zkázu. Evropské státy bojují s invazí sršně asijské a její zvýšeny výskyt právě teď pozorují u sousedů v Německu. Pokud by dorazila do Česka, může to být pro včelaře velký problém, hmyz totiž dokáže denně sežrat stovky včel. Obrana proti němu je navíc složitá.

Sršeň asijská | Foto: Shutterstock