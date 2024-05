Vývoj zdravotního stavu slovenského premiéra Roberta Fica odpovídá očekávání lékařů. V neděli o tom informovala nemocnice v Banské Bystrici, kde se politik léčí se střelnými zraněními po atentátu z minulého týdne. V pondělí premiéra čeká další vyšetření. V uplynulých dnech nemocnice uvedla, že se Ficův stav mírně lepší a že se premiér cítí lépe.

Slovenský premiér Robert Fico | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„Dnešní vývoj zdravotního stavu pana premiéra odpovídá prognózám lékařského konzilia. Zítra budou pokračovat kontrolní vyšetření,“ uvedla v neděli odpoledne nemocnice. V pátek informovala o mírném zlepšení Ficova stavu a v sobotu o tom, že se cítí lépe.

Ficův zdravotní stav ve slovenských médiích komentují i jeho straničtí a vládní kolegové. Ti označují stav premiéra za vážný, ale stabilizovaný. Dnes poslanec za Ficovu stranu Směr - sociální demokracie Ján Richter ve vysílání stanice RTVS uvedl, že by bylo nezodpovědné očekávat rychlý návrat šéfa vlády do práce. Richter, který si s Ficem telefonoval, řekl, že by se premiér mohl plně zotavit do konce roku.

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová v nedělním vysílání stanice RTVS řekla, že Ficovi několikrát nabídla setkání v nemocnici. Na premiéra ale nechce vyvíjet tlak, aby ji přijal, uvedla prezidentka. Podle ní také stále trvá nabídka, kterou předložila s budoucím prezidentem Peterem Pellegrinim, na uspořádání jednání vládních a opozičních stran. Na původní nabídku nekývli zástupci dvou vládních stran včetně Ficova Směru-SD.

Devětapadesátiletého Fica před více než týdnem postřelil útočník ve slovenském městě Handlová, kde se konalo výjezdní zasedání kabinetu. Premiér utrpěl střelná zranění a po převozu do nemocnice prodělal pětihodinovou operaci. Minulý pátek podstoupil další chirurgický zákrok, při kterém mu lékaři odebrali odumřelou tkáň. Už o víkendu zástupce nemocnice řekl, že Fico je mimo ohrožení života.

Střelce, podle slovenských médií 71letého spisovatele a aktivistu Juraje Cintulu, policisté bezprostředně po činu zadrželi a soud ho minulý víkend poslal do vazby. Stíhán je za pokus o úkladnou vraždu, za což mu hrozí vězení na 25 let nebo na doživotí. Podle soudu atentát zdůvodnil svým nesouhlasem s politikou slovenské vlády.