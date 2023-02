Odborová organizace Verdi stávku svolala po neúspěšném jednání o zvýšení mezd. Čtyřiadvacetihodinová stávka se časově kryje se začátkem bezpečnostní konference v Mnichově, kde se očekává více než 40 hlav států a zhruba 60 ministrů. Například rumunský ministr zahraničí musí cestovat nejprve do Rakouska a odtud čtyři hodiny pozemní dopravou do Mnichova, uvedla s odkazem na zástupce rumunské ambasády agentura Reuters.

Stávka na německých letištích je další ze série protestů, které zasáhly největší evropské ekonomiky, včetně Francie, Británie a Španělska. Vysoké ceny energií a potravin totiž mnoha lidem citelně zvyšují životní náklady. Domácnosti měly potíže už za pandemie covidu-19 a pak znovu po začátku války na Ukrajině, která ovlivnila mezinárodní obchod a přispěla k růstu inflace.

Letištní asociace ADV uvedla, že dnešní stávka se týká zhruba 295 tisíc cestujících. Zrušeno kvůli ní muselo být 2340 letů. Pražské letiště na svém webu uvádí na dnešek zrušené přílety z Frankfurtu nad Mohanem a Mnichova, stejně jako lety zpáteční.

Ve středu letecký provoz v Německu výrazně narušil výpadek počítačových systémů největších německých aerolinek Lufthansa. Ve čtvrtek se pak hackeři pokusili velkým množstvím cílených požadavků narušit weby sedmi menších německých letišť.

Letecká společnost Lufthansa zrušila na pátek spoje mezi Prahou a německým Frankfurtem nad Mohanem a Mnichovem. Na dotaz ČTK to dnes řekla mluvčí Letiště Praha Klára Divíšková. Dodala, že důvody v systému nevidí, zrušení ale pravděpodobně souvisí s plánovanou stávkou pracovníků na sedmi německých letištích. Odbory Verdi ve středu oznámily, že kvůli dosud neúspěšnému vyjednávání o zvýšení mezd zaměstnanců ve veřejném sektoru budou stávkovat pracovníci na letištích v Mnichově, Frankfurtu nad Mohanem, Hamburku, Stuttgartu, Dortmundu, Hannoveru a Brémách.

„K dnešní 11:00 hodině je zrušeno šest letů, týká se to Mnichova a Frankfurtu,“ řekla Divíšková ČTK. Mezi zrušenými spoji je už jeden dnešní, a to z Mnichova, podle webu pražského letiště s příletem do Prahy v pozdních večerních hodinách. Do ostatních měst, kde budou zaměstnanci stávkovat, Praha pravidelné přímé letecké spojení nemá. Stále aktivní jsou na pátek spoje od nízkonákladové letecké společnosti Eurowings, mluvčí pražského letiště ale upozornila, že se to ještě může změnit.

Stávka má skončit v noci na sobotu. Odbory požadují pro 2,5 milionu zaměstnanců ve veřejném sektoru zvýšení mezd o 10,5 procenta, ale minimálně 500 eur (11 820 korun) pro každého navíc. Před dalším kolem vyjednávání 22. a 23. února plánují i další výstražné stávky.