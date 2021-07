Co se děje v Německu.Zdroj: Deník„Doporučujeme naplánovat si na celou trekovou trasu sedmi jednodenních etap. Důkladná příprava je důležitá, jelikož trasa vede často daleko od civilizace a vyžaduje kvůli stoupání a lesním pěšinám dobrou kondici, vhodné vybavení a jistý krok,“ říká Uwe Borrmeister ze Sachsenforst.

S plánováním cesty pomohou i stránky forsteig.sachsen.de, kde je například kromě výškového profilu cesty také rozvrh jednotlivých etap tak, aby se cesta krajinou skal neproměnila v utrpení, ale turisté si ji užili.

Trek je od roku 2018 společným projektem státních podniků Lesy České republiky a Saské lesy i Správy národního parku České Švýcarsko. Značený je žlutým svislým pruhem a ukazateli. Na české straně je to patnáct kilometrů státními lesy. Tak jako i nová stezka na Děčínsku. „Vedeme ji jen po lesních cestách, žádný asfalt. Celý trek je vlastně výjimečným setkáním s přírodou,“ uvedl při loňském otevření dalšího úseku stezky Ludvík Řičář, krajský ředitel Lesů ČR.

Trasa, která je značená svislými žlutými pruhy, začíná na nádraží Schöna, stoupá na horu Großer Zschirnstein a pokračuje k odbočce k Hraniční boudě. Od ní se jde přes nejvyšší stolovou horu Labských pískovců Děčínský Sněžník až do kempu v Ostrově. Kousek za Ostrovem začíná nejdobrodružnější úsek skalními průrvami a rozsáhlými lesy, kde až k chatě v lese Beutwald nepotkáte člověka.

Tam se lesní stezka ponoří do skalního údolí Bielatal, několikrát změní stranu údolí a pokračuje po starých hraničních i lesních stezkách až k chatě Rotsteinhütte a dále do Nikolsdorfu. Odtud vede cesta kolem Loupežné jeskyně v kopci Quirl vzhůru ke Gohrisch a Papststein a přes vrch Kleinhennersdorfer Stein na nádraží v Bad Schandau, kde trek končí.

Přespání za 10 euro

Na cestě pohraničními lesy je možné pro nocování využít chaty nebo bivaky, které jsou zpoplatněné. Jejich provoz záleží na epidemické situaci. Od letošní trekové sezóny Sachsenforst sjednotily poplatky za přespání v chatách a bivacích. Jednotně platí 10 euro na noc pro dospělé od 18 let jak v bivacích, tak I v trekových chatách a 1 euro pro děti a mládež do 17 let.

„Ke sjednocení cen dochází proto, že údržba bivaků i chat je stejně náročná a díky jednotné ceně by se mělo docílit lepšího rozptýlení nocležníků na jednotlivá místa,“ vysvětluje Borrmeister. V minulém roce bylo obsazení bivaků někdy velmi vysoké, zatímco trekové chaty nebo partnerská ubytovací zařízení se často využívaly jen málo.

