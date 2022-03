"Jsme rozhodnuti tlak na Rusko a Bělorusko ještě více zesílit," shodli se šéfové států, kteří znovu odsoudili ruskou agresi a vyzvali k jejímu ukončení. Zároveň ocenili, že Mezinárodní trestní soud (ICC) zahájil vyšetřování možných válečných zločinů, které podle nich musejí být potrestány.

Na konkrétní podobě sankcí se političtí vůdci neshodli. Zejména pobaltské státy prosazovaly úplné vyloučení všech ruských bank z platebního systému SWIFT, některé země v čele s Německem však byly opatrnější s ohledem na zachování možnosti plateb za ruský plyn. Maďarský premiér Viktor Orbán dnes uvedl, že žádné sankce týkající se ruského plynu či ropy EU nezavede. Podle Borrella uvažuje unie o dalších postizích namířených proti ruským oligarchům a rozšíření ekonomických sankcí.

Východní země EU vs. západní státy EU

Summit také vyjádřil obdiv Ukrajincům, kteří "odvážně brání svoji vlast a naše společné hodnoty". Lídři se však neshodli na rychlé cestě Ukrajiny ke členství v EU, o něž válkou stižená země požádala minulý týden. Zatímco státy východního křídla unie většinou urychlené přijetí Ukrajiny podporují, západoevropské země jsou skeptičtější a upozorňují na obvykle dlouhé roky trvající proces.

Prohlášení uvádí, že Ukrajina patří do "naší evropské rodiny" a že s ní EU dál posílí společné vazby a prohloubí partnerství. Žádný závazek ani časový horizont pro její přijetí ale nestanovuje. Lídři Litvy či Slovinska před dnešním druhým dnem summitu dali najevo zklamání z tohoto výsledku, který více uspokojil například Francii či Nizozemsko.

Šéf unijní diplomacie Borrell navrhl využití dalších 500 milionů eur z unijního obranného fondu na zaplacení zbraní pro Ukrajinu. EU se minulý týden poprvé ve své historii shodla na společném financování zbraní pro mimounijní zemi, kdy slíbila vyhradit první půlmiliardu eur.

"Všichni si byli zcela vědomi, že musíme zvýšit naši vojenskou podporu Ukrajině," popsal noční jednání Borrell, podle něhož není pochyb, že státy EU návrh jednomyslně podpoří.

Summit přislíbil další politickou, finanční, materiální a humanitární pomoc Ukrajině. Lídři se zavázali také k přijímání dalších lidí prchajících před válkou a k finanční podpoře států, do kterých nejvíce z nich míří. Z Ukrajiny zatím prchlo přes 1,5 milionu lidí, nejvíce z nich do Polska. Evropská komise (EK) odhaduje, že by do EU mohlo přijít až osm milionů uprchlíků.

Šéfové států se během dnešního druhého dne summitu budou bavit zejména o ekonomických dopadech války. Měli by se shodnout i na separátní versailleské deklaraci, v níž hodlají slíbit postupné odbourání závislosti na ruském plynu či zvýšení výdajů na obranu.