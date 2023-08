Suvenýry z Chorvatska? Zapomeňte na kýč, originálních dárků je celé moře

Co by to bylo za dovolenou na Jadranu bez nákupu suvenýrů. Chorvatsko jich nabízí nepřebernou škálu. Tradiční olivový olej, víno či levandule? Jen kapka v moři. Globální asijské výrobky z turistických krámů jsou nuda, vyplatí se spíš sáhnout po regionálních produktech. Jen dejte pozor na zapovězené „dary“ moře.

Suvenýry z Chorvatska? Nejčastěji olivový olej, víno, pálenku, likéry, marmelády, sušenky či produkty z levandule si vozí Češi z dovolené na Jadranu. Rozmanitá země jim toho nabízí mnohem víc. | Foto: Deník/Přemysl Spěvák