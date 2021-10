Více než dvě desítky zraněných si dnes ráno ve švédském Göteborgu vyžádala exploze a následné požáry v několika obytných domech. Několik postižených je zraněno vážně. Co výbuch způsobilo, zatím není jasné, nicméně podle policie nešlo o nehodu, informovala švédská média.

Dým stoupající z oken domu ve švédském Göteborgu, kde došlo 28. září 2021 k explozi | Foto: ČTK

Podle aktuálních údajů bylo do nemocnic dopraveno 16 zraněných ve věku od deseti do 80 let. Podle mluvčí göteborské univerzitní nemocnice Ingrid Fredrikssonové je stav čtyř hospitalizovaných, tří žen a jednoho muže, vážný.