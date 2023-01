Koncem tohoto týdne do ani ne dvacetitisícového města, které se proslavilo těžbou železné rudy, zamíří vedení Evropské komise, aby tam jednalo se švédskou vládou o prioritách severské země v čele evropské sedmadvacítky. Podobně, jako se v případě Česka začínalo v Litomyšli.

Město nebylo zvoleno náhodou. „Rozhodli jsme se uspořádat toto setkání v Kiruně, abychom představili jedinečnou oblast Švédska – jedinečný region Unie, kdev současnosti probíhá zelená průmyslová transformace historického rozsahu,“ uvedl švédský premiér Ulf Kristersson.

S Kirunou se stalo to, co se stalo za časů komunismu s historickým Mostem. Kvůli těžbě se celé muselo o několik kilometrů přestěhovat. Na rozdíl od Mostu, kde bylo zničeno s výjimkou po kolejích přesunuté katedrály celé gotické město, v případě Kiruny takové hodnoty ve hře nejsou. Přesto se i tady počítá s přestěhováním některých nejcennějších budov v celku.

Přes velké stěhování nemá být budoucnost Kiruny jen v těžbě kvalitní železné rudy. Vzniká tam totiž nový evropský kosmodrom, který by měl díky poloze za severním polárním kruhem doplnit stávající unijní kosmické kapacity ve Francouzské Guyaně. Z Kiruny se už dnes řídí evropské satelity. Ale právě u příležitosti návštěvy Evropské komise má být švédským králem otevřen první kosmodrom v Evropě na vypouštění družic.

První raketa má odstartovat už letos.

Švédsko přidá zelené

Česko dokázalo v minulém půlroce v čele Unie vyjednat překvapivě hodně ze zelené agendy. „Buďme rádi, že jsme to vyjednali my, a ne Švédové,“ říkají čeští činitelé.

S tím, že severská země bude výrazně tlačit na boj proti globálnímu oteplování a na snižování emisí. To mají zřejmě pravdu. „Evropa musí jít příkladem a plnit ambiciózní cíle v oblasti klimatu,“ uvádí se ve švédských prioritách. „Švédsko plánuje zavést balíček Fit for 55 do praxe a urychlit energetickou transformaci,“ cituje ze záměrů server Euroskop.cz.