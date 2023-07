Půl století na trůnu. Takové výročí oslaví letos v září současný švédský král Karel XVI. Gustav. Trůn převzal po svém dědovi - jeho otec totiž tragicky zemřel, což silně poznamenalo panovníkovo dětství. V mládí v něm Švédové viděli nezodpovědného playboye.

Současný švédský král Karel XVI. Gustav a jeho manželka, královna Silvia. Karel XVI. Gustav nastoupil na trůn po svém dědečkovi, jeho otec totiž zemřel při leteckém neštěstí. | Foto: Wikimedia Commons, Holger Motzkau 2010, CC BY-SA 3.0

Není snad nikdo, kdo by neznal hit skupiny ABBA Dancing Queen. Méně známý je ale příběh jednoho z vůbec prvních uvedení této skladby.

„Televizní debut se odehrál v červnu 1976 při galavečeru na počest svatby švédského krále Karla XVI. Gustava a Silvie Sommerlathové. Při tomto vystoupení se skupina objevila v kostýmech evokujících 18. století,“ připomíná web U discover music.

Záznam je stále k vidění na kanálu Youtube a v závěru lze zahlédnout usmívající se příští královnu Silvii a spokojeného krále. Svou vyvolenou si mohl Karel XVI. Gustav vzhledem k jejímu neurozenému původu vzít až poté, co nastoupil na trůn. Díky ní konečně zažil rodinné štěstí. Jeho dětství totiž silně poznamenala tragédie.

Příběh švédského krále Karla XVI. Gustava uzavírá seriál Deníku o osudech současných evropských panovníků.

Příběhy evropských panovníků

(kromě Spojeného království)



• Belgie: konstituční monarchie (království) - od roku 2013 v čele král Filip

• Dánsko: konstituční monarchie (království) - od roku 1972 v čele královna Markéta II.

• Lichtenštejnsko: konstituční monarchie (knížectví) - od roku 1989 v čele kníže Hans Adam II.

• Lucembursko: konstituční monarchie (velkovévodství) - od roku 2000 v čele velkovévoda Jindřich I. Lucemburský

• Monako: konstituční monarchie (knížectví) - od roku 2005 v čele kníže Albert II. Monacký

• Nizozemsko: konstituční monarchie (království) - od roku 2013 v čele král Vilém-Alexandr

• Norsko: konstituční monarchie (království) - od roku 1991 v čele král Harald V.

• Španělsko: konstituční monarchie (království) - od roku 2014 v čele král Filip VI. Španělský

• Švédsko: konstituční monarchie (království) - od roku 1973 v čele král Karel XVI. Gustav

• Andorra: polovolená parlamentní diarchie (knížectví) - hlavou státu francouzský prezident Emmanuel Macron, zastupován Patrickem Strzodou a urgellský biskup Joan Enric Vives Sicília, zastupován Josepem Mariou Maurim

• Vatikán: absolutistická monarchie, ekleziologická a volená teokracie - od roku 2013 v čele papež František

Dětství bez otce

Současná korunovaná hlava Švédska přišla na svět v roce 1946. Karel XVI. Gustav se narodil jako jediný syn prince Gustava Adolfa a Sibyly Sasko-Kobursko-Gothajské. „V dané době měl už pár čtyři dcery a příchod mužského následníka byl netrpělivě očekáván,“ konstatuje web švédského královského dvora.

Na švédském trůnu tehdy seděl jeho praděda Gustav V. Tím pádem byl Karel XVI. Gustav až v pořadí třetím následníkem trůnu, jenže brzy se dostal na druhou příčku. Stalo se totiž neštěstí.

Psal se 26. leden 1947, když se otec tehdy osmiměsíčního Karla XVI. Gustava vracel domů z návštěvy Nizozemska. Jak připomíná web Royal Central, letoun s 22 lidmi na palubě měl ještě krátkou zastávku v dánské Kodani. Při vzletu z tamního letiště se ovšem zřítil a nikdo nepřežil.

V prvních letech života Karel XVI. Gustav o tragickém konci svého otce nevěděl. Mezitím zemřel v roce 1950 i jeho praděda, na trůn nastoupil jeho děda Gustav VI. Adolf, a Karel XVI. Gustav se tak už jako čtyřletý stal korunním princem. Podrobnosti o tragickém skonu jeho otce mu příbuzní prozradili, když mu bylo sedm let.

Svatba rodičů současného švédského krále Karla XVI. Gustava - Gustava Adolfa a Sibyly Sasko-Kobursko-Gothajské v roce 1932.Zdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo

O otci odmítal mluvit dlouhá léta, neboť to pro něj představovalo velké trauma. Vůbec poprvé veřejně vyjádřil své pocity až v roce 2004, v projevu po tragickém tsunami v Asii, kde zahynulo mnoho Švédů na dovolené. „Mnoho dětí přišlo o jednoho nebo oba rodiče. Vím, jak to bolí. Také jsem byl takovým dítětem. Takže vím velmi dobře, jaké je to vyrůstat bez táty,“ řekl v dojímavém projevu.

Nejrychlejší následník na světě

Jinak ale bylo dětství příštího krále klidné. „Od roku 1950 žil v paláci ve Stockholmu, přičemž malý princ, kterého bavila auta, si užíval řízení šlapacích autíček po dlouhých chodbách,“ přibližuje web švédské královské rodiny.

Jak to už tradičně u příštích králů bývá, po dokončení středoškolského vzdělání jeho kroky vedly do ozbrojených sil - postupně sloužil u armády, námořnictva i letectva. V letech 1966 a 1967 plul na palubě minonosky Älvsnabben kolem světa.

Nejvíce se mu ale líbilo létání. „Jeho vojenské hodnocení dosvědčuje, že nebýt toho, že měl předurčenou jinou budoucnost, mohl být velmi ceněným pilotem u švédského letectva,“ konstatuje web švédské královské rodiny.

Za kniplem si počínal brilantně. „22. září 1967 jako první následník trůnu a v podstatě i král prolomil zvukovou bariéru. Nadzvukově letěl ve stíhačce Saab 35 Draken,“ připomíná zmíněný web.

Poté se vrátil do školy. Vystudoval historii, sociologii, politologii, daňové právo a ekonomii na Uppsalské univerzitě a ekonomii na Stockholmské univerzitě. Aby byl dobře připraven na svou příští roli, pracoval v různých mezinárodních institucích.

Švédové ovšem v dané době s následníkem trůnu příliš spokojeni nebyli. „Byl pro ně něco jako nepovedený vtip. Vnímali jej jako nezodpovědného playboye, který si užívá luxusní auta, dovolené na francouzské Riviéře a exotické přítelkyně. Legraci si z něj dělali také kvůli tomu, že trpí dyslexii (což se ovšem v dané době nevědělo) - když byl na návštěvě dolů, podepsal se jako Cal Gustf,“ uvádí list The Telegraph.

Krásná hosteska

V roce 1972 se Karel XVI. Gustav vydal na letní olympiádu do Mnichova. Tato sportovní událost se do světových dějin zapsala krvavým písmem - právě zde totiž došlo k teroristickému útoku na izraelskou olympijskou výpravu. Švédskému následníkovi trůnu ovšem mnichovská olympiáda přinesla životní štěstí. Právě zde totiž potkal svou příští manželku.

Mělo to ale drobný háček. Silvie Sommerlathová - nynější královna Silvie Švédská - byla krásná a vzdělaná, na olympiádě působila jako marketingová manažerka a hosteska. Jenže tato původem napůl Němka, napůl Brazilka byla neurozená. Kdyby si ji švédský korunní princ vzal, musel by se vzdát trůnu.

Pro zamilovaný pár to znamenalo jediné - čekat na sňatek, než zemře tehdy vládnoucí dědeček Karla XVI. Gustava a než se on sám stane králem. Jako král si už totiž mohl vzít i neurozenou dívku, aniž by se musel vzdát koruny.

Svatební fotografie současného švédského krále Karla XVI. Adolfa a královny Silvie Švédské.Zdroj: Wikimedia Commons, Lennart Nilsson, Nationaal Archief, CC0

Gustav VI. Adolf zemřel v roce 1973, Karel XVI. Gustav složil slib a stal se novým švédským panovníkem a páru už nic nebránilo. „Prostě přeskočila jiskra,“ vyprávěl Karel XVI. Gustav novinářům, když se Silvií oznamovali zasnoubení. Vzali se v roce 1976 a přivedli na svět tři děti.

Skaut na trůnu

Zatímco nástup na trůn pro Karla XVI. Gustava znamenal, že se konečně mohl oženit, s kým bude chtít, jako panovníka ho čekaly i jiné změny. Pár měsíců poté, co si usadil na hlavu korunu, přišel o velkou část svých dosavadních pravomocí.

Švédský parlament už delší dobu počítal s tím, že roli krále omezí na naprosté minimum a s nástupem Karla XVI. Gustava tento plán dotáhl do konce. Počínaje Karlem XVI. Gustavem už švédskému králi nepřísluší vykonávat ani činnosti, které mnoha jeho korunovaným protějškům zůstaly - například už není vrchním velitelem ozbrojených sil, nejmenuje premiéra, nepodepisuje zákony.

Nástup Karla XVI. Gustava na trůn:

„Karel XVI. Gustav tak především přijímá zahraniční návštěvy, formálně zahajuje zasedání parlamentu a mezi jeho nejznámější povinnosti patří odevzdávání Nobelovy ceny,“ shrnuje BBC. Stejně tak smí udělovat tituly členům své rodiny.

Svou reprezentační roli Karel XVI. Gustav i jeho manželka plní dokonale a u Švédů jsou oblíbeni, stejně jako jejich děti - korunní princezna Viktorie, princ Karel Filip a princezna Madeleine. Navíc se do dějin zapíše jako vůbec nejdéle vládnoucí švédský král v dějinách. Tento rekord získal v roce 2018. „Ve chvíli, kdy délka jeho panování překročila 44 let a 223 dní, zlomil do té doby platný rekord ze 14. století,“ uvádí web The Local.

Karel XVI. Gustav už při svém nástupu na trůn slíbil, že bude moderním panovníkem. Zajímá se o ekologická témata a i díky své vlastní zkušenosti je velkým podporovatelem a propagátorem skautingu. „Králova angažovanost ve skautingu vychází z jeho pohledu na skautské hnutí jako na mezinárodní mírové a ekologické hnutí pro mladé lidi ze všech společenských vrstev,“ vysvětluje web švédské královské rodiny.

Komu odevzdat trůn?

Vrásky však Karlu XVI. Gustavovi přidělala otázka, které z jeho dvou starších dětí zdědí švédský trůn. V době, kdy přišly na svět, ještě platilo přednostní následnictví mužského potomka - a následníkem trůnu tak byl princ Karel Filip. Jenže v roce 1980 švédský parlament pravidla změnil s tím, že právo na trůn má prvorozené dítě bez ohledu na pohlaví. Následnicí se tak stala princezna Viktorie.

Oslava 70. narozenin krále Karla XVI. Gustava:

Krále Karla XVI. Gustava tato změna nepotěšila. Ne že by snad své nejstarší dceři panování nedopřál - doufal ovšem, že změna se bude týkat až dětí narozených po termínu změny, tedy až jeho vnuků a vnuček. Přišlo mu totiž nespravedlivé, že jeho syn žil několik let v domnění, že bude jednou králem, a následně o tuto vyhlídku přišel.

Ani švédské královské rodině se nevyhnulo v posledních letech několik skandálů. Král Karel XVI. Gustav se na titulní stránky dostal poté, co měl autonehodu.

Jeho celoživotní láskou jsou auta. „Jeho automobilová sbírka zahrnuje několik modelů Porsche 911, dále Volvo PV444 či Ferrari 456M GT,“ uvádí švédský bulvární list Expressen. Jenže v roce 2005 při vyjížďce ve městě Norrköping boural. Nehoda se sice obešla bez vážných zranění, přesto ji několik dnů řešilo celé Švédsko.

