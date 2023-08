Letní dovolená je pro mnoho lidí synonymem pro cesty za sluncem a mořem. Ne všichni to však nakonec docení. Hlavně v posledních týdnech lidé na sociálních sítích řeší například teplotu moře v Chorvatsku. Pro mnohé je už příliš vysoká.

To kyselo je moc kyselý a bramborák moc bramborovej. Takřka už zlidovělou hláškou Trautenberka z kultovního večerníčku Krkonošské pohádky by se daly parafrázovat některé výtky turistů, kteří letos zamířili na dovolenou do Chorvatska. Pobyt podle nich znepříjemňovalo až moc teplé moře.

„Byli jsme na riviéře v Makarske a velmi nemile nás překvapila teplota moře. To nebyla voda, ale teplá káva,“ stojí v jednom příspěvku na sociálních sítích.

Za vším hledej El Niňo

Podobných stesků je na sítích více. Odkazují se na výsledky měření, kdy se v posledních týdnech voda ve Středozemním moři mnohdy teplotně pohybuje nad 25 stupni Celsia. Podle meteorologů za oteplení moří a oceánů může jev zvaný El Niňo. Je spojen s pásmem teplé oceánské vody, které vzniká ve středním a východním rovníkovém Pacifiku.

„I díky němu v letošním roce prožívá svět zatím nejteplejší léto v dějinách a oblíbené turistické destinace v jižní Evropě letos v hlavní sezoně sužovala opravdu velká vedra, kvůli nimž je velice obtížné si dovolenou užít,“ řekl Deníku meteorolog Martin Štros ze serveru meteocentrum.cz.

Právě tyto úmorné vlny veder se podle něj podpesaly na nadprůměrných teplotách Středozemního a Jaderského moře. „Teplota vody na některých místech dosáhla dokonce na třicet stupňů Celsia. Zejména v západní polovině Středomoří tak teploty překračovaly dlouhodobý normál asi o tři stupně,“ doplnil Štros.

Náhrada za Jadran? Jihozápad Evropy

V současné době se aktuální teploty vody na pobřeží Jaderského moře pohybují kolem 27 stupňů. Maximálních teplot pak Středozemní moře dosahuje zpravidla na konci července nebo začátku srpna a následně již pozvolna klesají.

Pokud lidem hodnoty tepoty vody atakující 30 stupňů Celsia nevyhovují, solidní alternativu lze spatřit v Biskajském zálivu u pobřeží Kantábrie a Baskicka ve Španělsku a Akvitánie ve Francii, kde teploty moře dosahují na snesitelných 22 stupňů Celsia. Další zajímavou destinací je portugalské Algarve, kde také nebývají vedra tak silná a teploty moře zůstávají podobně obstojné.

Podle meteorologa Štrose nelze nyní predikovat, zda se teploty moří budou pohybovat na podobné úrovni i v příštím roce. Nicméně to nevylučuje. „Počasí je každý rok jiné, letošní vedra se nemusí příští rok opakovat. Nadprůměrně teplé periody také nikdy netrvají celé prázdniny,“ uvedl.

Dodal, že celkové oteplování klimatu způsobuje, že letní vedra jsou silnější než dříve a stávají se významným faktorem, který může odradit od cestování.

„Mnoho lidí se proto může začít poohlížet po jiných destinacích. Nedá se však čekat, že by lidé lačnící po moři opouštěli tradiční středomořské destinace i při oteplování klimatu. Spíše bude asi větší zájem o dovolené na kraji sezony. Pro příjemné koupání je ideální zejména září, kdy je moře ještě dost vyhřáté a teploty mírnější,“ dodal Štros.

