Představitelé církve se tak na publikaci zprávy připravují s obavami. „Stane se něco, co církev poznamená,“ tvrdí François Devaux, spoluzakladatel sdružení obětí La Parole liberée. Episkopát přislíbil finanční příspěvky pro oběti, které by měl vyplácet od roku 2022. Výše však není známá.

Christopher Lamb z římskokatolické publikace The Tablet uvedl pro BBC, že skandály spojené se zneužíváním uvrhly církev „do největší krize… za 500 let.“

Podle prvních čísel z června 2020 mělo jít minimálně o tři tisíce přímých obětí a 1500 násilníků. Podle nejnovějších čísel by však podle prezidenta CIASE mělo jít o minimálně deset tisíc obětí. Stále však jde jen o odhad.

On sám panel složil z celkem dvaadvaceti lidí z velmi odlišných prostředí a specializací. Dodal, že biskupové a další řídící postavy církve byli informováni o řadě dalších obviněních dalších osob, které jsou stále naživu.

Podle serveru France Info mají zůstat detaily zprávy tajné až do poslední chvíle a mají představovat „šok pro katolickou církev“. Podle France Info bude tato zpráva pro katolickou církev „třaskavá“.

„Jde jen o minimální odhad,“ řekl podle britského serveru BBC Jean-Marc Sauvé, vedoucí vyšetřovacího panelu, který se ve Francii tomuto tématu věnoval. Ten má přinést důkazy o zhruba třech tisících farářů a dalších duchovních, kteří se měli ve Francii za posledních 70 let dopustit sexuálního násilí – zejména pak na nezletilých chlapcích.

