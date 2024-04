Před několika dny se ve slovenském Spišském Podhradí stala tragická událost. Nezabrzděný autobus najel do skupiny mladých lidí a tři dívky zabil. Ve středu 10. dubna se konal jejich pohřeb. Místní média vyzpovídala jejich blízké. Popsali je jako talentované studentky s velkými plány do budoucna.

Nehoda autobusu ve Spišském Podhradí na východě Slovenska. Při tragédii zemřely tři dívky.

Pod koly autobusu zahynuly sedmnáctiletá Lucka, osmnáctiletá Sofie a sedmnáctiletá Katka. Další vážně zraněná dívka stále bojuje o život v košické nemocnici. Dívky byly na cestě na diecézní setkání s oblíbeným biskupem Františkem Trstenským, které se nakonec nekonalo. Setkání ve Spišském Podhradí biskup zrušil a místo toho se rozhodl sloužit zádušní mši za oběti. Čtyři dny po nehodě se s nimi přišli zdrcení příbuzní do chrámu Matky ustavičné pomoci v Staré Ľubovni naposledy rozloučit.

Na středečním pohřbu se sešly stovky lidí. Mši vedl mimo jiné zmíněný biskup Trstenský. „Zvu vás k víře, naději a lásce. Křehkost života nám ukazuje, jak důležité jsou lidské vztahy. Milí rodiče, když přijdou náročné chvíle a bolestné vzpomínky, proste dobrého Pána o světlo a sílu. On vám je dá,“ uvedl podle slovenského portálu Plus Jeden deň biskup.

Vyhrávaly soutěže

Trstenský kromě toho připomněl, že dívky byly maturantky a chystaly se na vysoké školy. Sedmnáctiletá Lucie si přála být lékařkou a milovala recitování. Jen několik dní před nehodou zvítězila v okresní soutěži Hviezdoslavov Kubín. Její sestřenice, osmnáctiletá Sofie, se rozhodovala mezi profesí právničky a učitelky. Byla to energická dívka a vynikající studentka. Se svým výjimečným hlasem vyhrála desítky soutěží. Třetí zesnulou byla sedmnáctiletá Katka, která se také chystala na studium medicíny. Milovala umění, přírodu a sport. Byla členkou parlamentu mládeže ve středisku volného času a ráda dobrovolničila.

Kamarádka dívek Monika na pohřbu vyzdvihla humor a nadšení Lucie, něžný hlas a velké srdce Sofie a ochotu a pozitivitu Katky. „Nezůstalo po vás prázdné místo, ale místo, které je díky vám plné. A zbytek přenecháme Bohu,“ vyjádřila se.

Všechny dívky byly podle ředitele církevního gymnázia Pavla Chmeliara výjimečné. „Byly skromné a nenápadné. Šestý duben bude pro školu památným dnem,“ zmínil.

Kondoloval i papež

Na tragédii zareagoval i prešovský arcibiskup a metropolita Jonáš Maxim, jenž mši při pohřbu rovněž vedl. „Spojuji se v modlitbě za nesmrtelné duše zemřelých a vyjadřuji upřímnou soustrast jejich příbuzným. Ať vědí, že všemohoucí Bůh je objímá a doprovází v jejich nesmírném zármutku. Zraněným přeji brzké uzdravení,“ řekl podle portálu Plus Jeden deň.

Přítomné oslovil i papež František, který ve svém dopise všem pozůstalým vyjádřil duchovní útěchu.

Po skončení mše prošel pohřební průvod kolem základní školy, kterou dívky navštěvovaly a poté zamířil na hřbitov. Tam následovalo uložení zesnulých do vykopaných hrobů, které provázelo hlasité naříkání blízkých.

Řidič v těžkém šoku

Tragická nehoda se stala okolo osmé ráno v sobotu 6. dubna. Autobus, jenž převážel čtyřicet mladých lidí na diecézní setkání 99+1 ve Spišském Podhradí, zastavil nedaleko vstupu do Spišské Kapituly. Část pasažérů vystoupila a shromáždila se před autobusem, aby mohli koordinovaně přejít přes cestu. Právě v ten moment se vozidlo rozjelo a narazilo do několika lidí. Dvě dívky zemřely na místě, třetí v nemocnici. Kromě toho si tragédie vyžádala několik zraněných, včetně jedné dívky, která musela podstoupit operaci. Nyní by dle slovenských médií měla být ve stabilizovaném stavu.

Co se přesně na místě tragédie stalo, se pořád neví. Šedesátiletý řidič byl podle očitých svědků v osudné chvíli za volantem. Lidé diskutují o možné technické závadě na vozidle. Muž byl z tragické události v těžkém šoku, pomáhali mu záchranáři, členové intervenčního týmu ale i kněží. Sousedé ho popsali jako dobrosrdečného člověka.