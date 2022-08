Sanitky rozvezly zraněné do nemocnic v Záhřebu, Varaždínu a Čakovci. Policie na místě svedla provoz na dálnici do jednoho jízdního pruhu. Média původně informovala o jedenácti mrtvých, dvanáctý člověk ale později zemřel v nemocnici v Záhřebu. Na místo nehody i do nemocnic za zraněnými vyrazili polští policisté, kteří přes léto slouží v Chorvatsku, oblíbeném letním cíli Poláků.

Autobusem cestovalo 42 poutníků, v řízení se střídali dva řidiči. Autobus vyjel v pátek z Varšavy přes Čenstochovou, cestou nastoupili věřící z různých míst v Polsku. Mezi cestujícími bylo šest řádových sester a tři kněží, ostatní byli světští věřící. Zájezd pořádala organizace specializující se na poutě do míst důležitých pro katolíky.

Kondolence rodinám obětí nehody složil polský prezident Andrzej Duda nebo ministr zahraničí Zbigniew Rau a předseda Polské biskupské konference Stanislaw Gondecki. Do Chorvatska odletěl ministr zdravotnictví Adam Niedzielski.

Další dva lidé dnes zemřeli a tři se zranili při další dopravní nehodě u vsi Sikivreci na jihovýchodě Chorvatska. Řidič podle portálu 24sata.hr sjel z vozovky.

Portál večernji.hr připomíná, že dnešní nehoda polského autobusu je jednou z nejtěžších, jaká se v Chorvatsku stala za poslední roky. V září 2008 havaroval na dálnici mezi Splitem a Záhřebem autobus se slovenskými turisty. Čtrnáct lidí zemřelo, dalších třicet cestujících utrpělo zranění. Loni v červenci sjel z dálnice u města Slavonski Brod autobus zaregistrovaný v Kosovu mířící z Frankfurtu nad Mohanem do Prištiny. Deset lidí zemřelo, 44 utrpělo zranění. Nejhorší nehoda českého autobusu se v Chorvatsku stala v červnu 2012 u tunelu Krpani na dálnici ze Záhřebu do Splitu. Zemřelo osm lidí, mezi nimi řidič. Zranění utrpělo více než 40 cestujících. Autobus je vezl na dovolenou do kempu nedaleko letoviska Baška Voda.