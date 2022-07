Drážďanský dopravní podnik si nechal jedenáct vagónů pro zvláštní účely a pro nostalgické jízdy. Nyní se mu hodí i nejen pro fanoušky kolejové dopravy.

„Důvodem renesance tatrováckých tramvají je aktuálně vyšší potřeba vozidel, protože po městě je značné množství stavenišť. Problémy jsou také s dodávkami některých náhradních dílů, například s měniči výkonu,“ vysvětluje drážďanský dopravní podnik na svých webových stránkách. Běžně má potřebné náhradní díly na skladě, vzhledem k dlouhodobým problémům v přepravě zboží i ve výrobě dílů potřebujících čipy si ale své skladové zásoby vyčerpal.

Dočasné řešení

Pro fanoušky městské kolejové dopravy jsou podobné problémy určitým způsobem vítaným zpestřením, pro běžné cestující ale mohou představovat problémy.

Tramvaje z Tatry Smíchov totiž nejsou nízkopodlažní, což může mnohým cestujícím znesnadnit nastupování. Dopravní podnik, který tyto historické vozy vyslal na linky 3 a 9, je proto neřadí za sebou. Vypravuje je tak, aby mezi jednotlivými spoji zajišťovanými československými stroji jezdily moderní vozy umožňující bezproblémový nástup vozíčkářům nebo maminkám s kočárky.

Historické tramvaje bude možné v běžném provozu možné potkávat během letních prázdnin, nejpozději by měly uvolnit místo svým moderním nástupcům během podzimu.

