Incident potvrdila správa národního parku, ale zatím bez dalšího vyjádření. Stanice neuvedla turistovu národnost, ovšem z kontextu je zřejmé, že šlo o Poláka.

"Okolo poledne do nemocnice dovezli 72letého pacienta z Chocholowské doliny, pokousaného a podrápaného medvědem. Nejspíše - alespoň podle líčení pacienta - chtěl nebezpečné zvíře vyfotit," řekl televizi Jerzy Toczek z nemocnice v Zakopaném. Pacientovi stačilo sešít ránu, pak opustil nemocnici vlastními silami, je v dobrém stavu, ujistil lékař.

Momentálně se medvědi intenzivně krmí, aby si nastřádali tukové zásoby před zimním spánkem, čili jsou obzvlášť nebezpeční. V případě nečekaného setkání je nejlepší vzdálit se opačným směrem, potichu a klidně, protože v případě útěku by medvěd mohl turistu pokládat za prchající kořist. Nelezte ani stromy, protože to umí medvědi mnohem lépe, poradila televize. Zvláště ostražitý by měl být člověk v případě, že narazí na medvídě, protože v okolí může být medvědice, která bývá při obraně mláďat agresivní. Medvědy nekrmte a nenechávejte po sobě zbytky jídla či obaly od potravin, které by mohly medvědy zaujmout; nepřibližujte se k medvědům, abyste si pořídili záběry; fotoblesk či světlo baterky je mohou rozdráždit, radí také odborníci.