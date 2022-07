Turista spadl do Vesuvu. Na vrcholu sopky si chtěl pořídit selfie

Riskoval život a porušoval zákony. To vše pravděpodobně jen pro senzaci a úspěch na sociálních sítích. Třiadvacetiletý Američan, který se svou rodinou cestoval po Itálii, se rozhodl pořídit si selfie na vrcholu jedné z nejslavnějších sopek, Vesuvu. Telefon mu však spadl do kráteru. Když se jej snažil zachytit, sám se zřítil několik metrů do jícnu sopky.

Sopka Vesuv. | Foto: Shutterstock