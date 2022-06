Pokutu a půlroční zákaz vstupu do historického centra Říma si z italské dovolené odnáší americká dvojice. Ke slavné římské památce, Španělským schodům, se totiž turisté chovali nanejvýš bezohledně. Jejich drzé počínání zachytily kamery, a tak vše okamžitě začala řešit římská policie. „Turisté třikrát po sobě sjeli po Španělských schodech na elektrických koloběžkách. Poškodili tak třetí schod od konce na straně k ulici San Sebastianello,“ popsal incident pro CNN římský úřad pro kulturní dědictví.

Vzácné stradivárky míří do aukce. Jsou jako luxusní auto

Tím ovšem řádění osmadvacetileté ženy a devětadvacetiletého muže neskončilo. Náhodná kolemjdoucí natočila, jak žena na závěr vzala svou koloběžku a hodila ji po schodech dolů. „Tím způsobila škodu ve výši 25 tisíc eur (617 tisíc korun, pozn.red.),“ uvádí list The Guardian. Turistce se totiž podařilo z jednoho ze schodů odlomit deseticentimetrový kus mramoru.

Muž i žena dostali za své počínání po dopadení policií pokutu ve výši 400 eur každý (10 000 korun). Žena navíc kvůli odhození koloběžky na schody čelí obvinění z poškození památky. „Je to trestný čin, za který může být uděleno roční vězení nebo pokuta ve výši dva tisíce eur (padesát tisíc korun, pozn.red.),“ píše list The New York Times.

Zdroj: Youtube

Španělské schody patří mezi nejvyhledávanější římské památky, proslavil je mimo jiné film Prázdniny v Římě. Mramorové schodiště bylo postaveno v osmnáctém století. „V roce 2015 prošlo místo, které je zapsáno na seznam světového kulturního dědictví UNESCO, nákladnou rekonstrukcí za půl druhého milionu eur (37 milionů korun, pozn.red.),“ zmiňuje The Guardian. Od roku 2018 je zakázáno na schodech sedět, což byla dříve oblíbená zábava turistů. Na dodržování nařízení dohlíží římská městská policie.

Autem na schody, dronem do budovy

Řádění amerických turistů na Španělských schodech ovšem bohužel nebylo ojedinělým činem. Do Říma se po pandemické přestávce vrací ohromné počty turistů. „Ovšem zotavení cestovního ruchu s sebou přineslo také návrat těch, kteří pohrdají základy slušnosti,“ upozorňuje The Guardian.

Jinak řečeno, někteří návštěvníci (nejen) Říma se chovají bezohledně a jako utrženi ze řetězu. Dokládá to několik incidentů z posledních týdnů. „V květnu zadržela policie na milánském letišti sedmatřicetiletého muže ze Saudské Arábie, který předtím pronajatým Maserati vjel na Španělské schody a auto na nich následně nechal stát a utekl. Auto svou váhou odlomilo dva schody, a na ostatních způsobilo nesčetné škrábance a oděrky,“ připomíná CNN.

KFC muselo v Austrálii sáhnout k neobvyklému kroku. Salát nahradilo zelím

Řádění turistů nezůstala ušetřena ani slavná římská Fontana di Trevi. „Letos v dubnu dostali pokutu tisíc eur (25 tisíc korun, pozn.red.) dva holandští turisté, kteří do fontány vlezli,“ uvádí The Guardian. I fontánu hlídá římská městská policie, je zakázáno do ní vstupovat a rovněž sedět na jejím okraji.

A jen před pár dny argentinský turista poškodil památkově chráněnou budovu na římském náměstí Piazza Venezia. „Devětatřicetiletý muž byl obviněn z porušení bezletové zóny, když nad náměstím pilotoval dron. V jistém okamžiku nad zařízením ztratil kontrolu a nasměřoval jej přímo na střechu Pallazo Venezia, budovy z patnáctého století, která je známa například tím, že odtud často mluvil fašistický diktátor Benito Mussolini,“ přibližuje The Guardian.

Řím není jediným turisticky oblíbeným italským městem, které si v posledních týdnech stále častěji a hlasitěji stěžuje na příval bezohledných turistů, kterým není nic svatého. Například Benátky hlásí, že od chvíle, kdy se po covidu do města turisté vrátil, bylo ve městě zaznamenaných několik poškození. „A jen před týdnem zase naboural dron dvojice mexických turistů do slavné Šikmé věže v Pise,“ připomíná The Guardian.

Oranžová apokalypsa. V Sýrii a Iráku řádí písečné bouře, záběry šokovaly svět

Jak už Deník informoval, třeba Benátky se už množství škod způsobených nejen bezohlednými turisty ale i jejich nadměrným počtem, rozhodly regulovat. Od příštího roku se proto do historického centra města dostane denně už jen stanovený počet turistů, kteří si budou muset svou návštěvu předem nejen rezervovat, ale také zaplatit.

V Římě u nejslavnějších památek rovněž kromě italských republikových policistů hlídá také římská městská policie, jejíž příslušníci dohlíží právě na to, aby turisté neporušovali nařízení ohledně památek a nepoškozovali je. O běžný obrázek jde třeba právě u Španělských schodů či Fontany di Trevi, kde je vždy přeplněno. Nezodpovědní turisté se v případě neuposlechnutí vystavují riziku tučné pokuty v řádech stovek eur, tedy několika tisíců korun.