Ten Polsku přikázal okamžitě zastavit těžbu v dole Turów, Polsko ale rozhodnutí ignorovalo. Za to mu Evropský soudní dvůr uložil pokutu 500 tisíc eur za každý den nevyhovění předběžnému opatření. Komise tak aktuálně podle serveru Euroactiv žádá po Polsku uhrazení pokuty ve výši 25 milionů eur. Pokud Polsko nezaplatí, strhne mu komise peníze z dotací. Tato částka navíc odpovídá pouze 50 dnům porušení předběžného opatření, zatímco Polsko ho nedodržuje už více než 100 dní.

Neambiciózní dohoda

Podle Adama Ondráčka z European Climate Foundation je aktuální dohoda mezi Českem a Polskem ve výši 50 milionů eur pro Poláky výhodnější než zaplacení pokuty jen za předběžné opatření. „Z pohledu Česka je tak dohoda velmi neambiciózní a navíc nedostatečně chrání své občany před budoucím porušováním závazků. Česko se totiž v dohodě zavazuje, že pokud Polsko uhradí danou částku, nebude jej nikdy více žalovat v kauze Turów,“ uvedl Ondráček. Kauzou se tento týden začal zabývat Soudní dvůr EU v Lucemburku.

Plánovaný postup komise při (ne)zaplacení pokuty Polskem potvrdil Deníku také krajský radní pro životní prostředí Václav Židek.

Ten spolu s ostatními zastupiteli před časem vyzval Evropskou komisi, aby vytvořila finanční nástroj nebo dotační program, do kterého se převedou peníze z denního penále vyměřeného Polsku. Cílem tohoto finančního nástroje měla být podpora realizace opatření, která souvisí s negativními dopady těžby v hnědouhelném dolu Turów na životy obyvatel České republiky, zejména na zajištění náhradních zdrojů pitné vody, monitoring hluku, prašnosti a poklesů terénu v oblasti zasažené činností tohoto dolu. „Náš návrh ale komise odmítla. Penále oficiálně vybírá Soudní dvůr EU. Pokud k zaplacení nedojde, komise peníze strhne z dotací pro Polsko. Částka by tak zůstala v evropském rozpočtu,“ řekl Židek Deníku.

Zatímco se kauzou zabývá evropský soud a pokračují vyjednávání mezi českou a polskou stranou o dohodě, která by vedla ke stažení české žaloby, platforma Společně pro vodu vyzvala, aby došlo k přerušení jednání o Turówu do jmenování nové vlády. Finalizace dohody před nástupem nové vlády by mohla podle platformy dostat Českou republiku do patové situace. „Stávající vláda v demisi už dohodu posvěcovat nebude, rozhodně ne bez souhlasu nové vlády, nicméně v jednáních se stále pokračuje. Nová vláda, která bude mít dohodu brzy na stole, tak není schopna její obsah jakkoliv ovlivnit a bude následně postavena prakticky před hotovou věc. Jen dobrá dohoda je skutečným řešením turówského problému. Stávající jednání je proto nezbytné přerušit do doby, než si nová vláda obsah dohody vyhodnotí a určí změny, které je nezbytné na vyjednáváních prosadit,“ vysvětlil člen Sousedského spolku Uhelná Milan Starec.

Stávající ministr životního prostředí Richard Brabec na sociálních sítích uvedl, že bez souhlasu nové vlády ke schválení česko-polské dohody o mimosoudním vypořádání sporu ve věci nelegální těžby v polském hnědouhelném dole Turów nedojde. Podle Židka existují pro tento postup pro i proti.

„Zatím nevíme, kdy bude nová vláda jmenovaná, kdy se k dohodě dostane a kdy dojde k podpisu. Může to trvat tak dlouho, že Polsko už nebude chtít jednat. Na druhou stranu je dohoda na odborné bázi, bez politických ústupků, takže by ani nová vláda neměla mít problém se s ní ztotožnit,“ prohlásil Židek.

Neustále v kontaktu

Kromě vlády bude dohodu muset schválit i Liberecký kraj. „Rozhodovat o tom bude pouze rada kraje. Jsme schopni svolat mimořádné zasedání velice rychle a rozhodnout během několika dnů. Pak půjde dohoda do mezirezortního připomínkového řízení, to by mělo být také rychlé a nakonec ji schválí vláda,“ doplnil Židek.

Polská ministryně klimatu Anna Moskwa uvedla, že Polsko je „s českou stranou neustále v kontaktu“ a pracuje na dohodě. Polští novináři nedávno informovali o tom, že polská vláda pověřila polské společnosti působící v ČR, aby projednávaly kauzu Turów se svými českými partnery. Úřady v Polsku to považovaly za dobrý nápad, jak využít své vyjednávací pozice. Podle novinářů rádia RMF tlak na české firmy vytvářela například firma Orlen Unipetrol, která je jednou z největších společností působících v ČR. „Pokud jsou česko-polské vztahy dobré, firmy budou v ČR dělat velké nákupy, pokud nejsou, budou tyto nákupy menší. Využití polských firem při vyjednávání – jak jsme se utvrdili – přesvědčilo Čechy, aby konečně uzavřeli téma Turówa,“ napsali novináři RMF.