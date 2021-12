Petiční výbor Evropského parlamentu opět projednával petici proti pokračování a rozšiřování těžby v polském hnědouhelném dole Turów. Tu podepsalo přes 13 tisíc lidí nejen z regionu, kteří stejně jako odborníci a neziskové organizace upozorňují na negativní následky těžby na české životní prostředí. Jelikož se na sbírání petice spolu s organizací Greenpeace a místními obyvateli podílel Liberecký kraj, vystoupil před Petičním výborem také krajský radní resortu životního prostředí a zemědělství Václav Židek.

„Situace se nijak bohužel nezměnila. Dopady činnosti polského dolu na české území jsou prokazatelné. Snažili jsme se s Polskem najít smírně řešení dva roky a jako dobří sousedé jsme několikrát navrhovaly dohodu, která bude dlouhodobě a účinně chránit české obyvatele a území před negativními vlivy těžby,“ uvedl radní Židek.

Kauza Turów: Zaplaťte, nebo vám strhneme peníze z dotací, vyzvala komise Polsko

Evropský soudní dvůr vydal letos v květnu rozhodnutí o předběžném opatření ve formě pozastavení těžby, které ale Polská republika nerespektovala a v těžbě společnost PGE pokračovala dál. Polsku proto soud za nedodržení zmíněného opatření uložil penále ve výši 500 tisíc eur denně. Ani to zatím Polsko Evropské komisi neplatí. Proto Židek požádal petiční výbor o zvýšení penále. Původně Česká republika požadovala pokutu ve výši 5 milionů euro denně. „Petiční výbor jsem jménem Libereckého kraje požádal o dvě věci. Zaprvé o apel na Soudní dvůr Evropské unie ve smyslu zvýšení finanční sankce, která by byla funkční a jejíž výše by konečně přiměla polskou stranu ihned. jednat. Účelem finančního postihu je vymoci předchozí nedodržené předběžné opatření a aktuální sankce v tomto selhává. Zadruhé bychom chtěli, aby petice byla projednána na plénu Evropského parlamentu,“ dodal Václav Židek.

Místopředsedkyně Petičního výboru EU Tatjana Ždanoka uvedla, že petice zůstane zatím otevřena. Současně se výbor obrátí na Evropskou komisi, aby reagovala a aktualizovala situaci. Petiční výbor bude rovněž čekat na výsledek jednání mezi oběma národními vládami.

Kauza Turów pokračuje. Začal ji řešit Soudní dvůr EU v Lucemburku

Vyšší pokutu chce také organizace Greenpeace. „Polsko stále ignoruje negativní dopady dolu Turów i rozhodnutí Soudního dvoru EU. Sankce vyměřené soudem již činí přes 900 milionů korun. Doufáme, že Petiční výbor Evropského parlamentu projedná petici znovu v blízké budoucnosti a vyzve Soudní dvůr Evropské unie k navýšení sankcí za nedodržování rozhodnutí soudu,“ uvedla Nikol Krejčová z Greenpeace. Dodala, že kauza Turów je podle ní už natolik důležitá pro celé fungování Evropské unie a jejích základních hodnot, že by se jí měl na svém zasedání věnovat celý Evropský parlament. „Nová vláda by měla usilovat o to, aby se těžba omezila a nepřibližovala k českým hranicím a urgentně požádat o zvýšení sankcí pro Polsko, které ignoruje rozhodnutí evropského soudu,“ doplnila Krejčová.

Petici na jednání podpořili europoslanci a Mikuláš Peksa (Piráti) a Martin Hojsík (Progresívne Slovensko). Ten přirovnal mezinárodní spor mezi ČR a Polskem k příběhu dvou sousedů, kteří bydlí ve stejné vesnici a jeden z nich se rozhodne nedodržovat pravidla společného soužití, ke kterým se při stěhování do vesnice zavázal. „Spor o Turów není jen o životním prostředí a lidské nespravedlnosti. Jde také o dodržování pravidel právního státu a demokracie,“ řekl slovenský europoslanec na výboru.

Dohoda o Turówu nás neochrání, bojí se lidé v pohraničí

Českou republiku podpořila také Evropská komise, která zopakovala, že není možné uvolnit pro region kolem dolu Turów peníze z fondu spravedlivé transformace na odchod od uhlí, pokud má těžba pokračovat do roku 2044. Podle Komise musí Polsko a vlastník dolu, společnost PGE, představit jasný plán transformace s útlumem těžby nejlépe do roku 2030, jinak nebude moc čerpat peníze z fondu na přechod k čistší ekonomice.

Podle radního Židka se během jednání ukázalo také to, že obdobné problémy řeší i v dalších státech EU. „Na jednání výboru padla jedna zajímavost od člena Evropské komise pana Olechnowicze. V jiném regionu Polska hnědouhelný důl i se zásobou uhlí uzavírají a přecházejí na zelenou energetiku. A budou čerpat podporu z fondu spravedlivé tranzice. Proč se sousední region nevydá stejnou cestou, to je záhadou,“ napsal Židek.

O sporu mezi ČR a Polskem aktuálně jedná Evropský soudní dvůr v Lucemburku, který kauzu otevřel 9. listopadu. Rozsudek se předpokládá v řádu několika týdnů.