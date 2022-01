Jisté také je, jak informovalo polské rádio RMF FM, že Evropská komise již nyní v lednu začne strhávat z dotací směřujících do Polska sankce, které byly našim severním sousedům uloženy kvůli neukončení těžby v Turówě. Ty činí půl milionu euro denně a protože Varšava sankce odmítá platit, narostl jí dluh už na 58 milionů eur (cca 1,5 miliardy korun) plus úroky. Brusel přitom do Varšavy už poslal tři výzvy na zaplacení.

Rozšíření těžby

A jisté také je, že Anna Hubáčková (KDU-ČSL) ve čtvrtek navštívila Liberecký kraj. Chtěla si před schůzkou promluvit se starosty obcí, kterých se problematika Turówa nejvíc týká. Obce v českém příhraničí bojují proti rozšíření dolu už šest let, obyvatelé se obávají ztráty zdrojů pitné vody, zvýšeného hluku i prašnosti. Voda přitom z oblasti mizí už teď.

Polská energetická skupina PGE, které důl i elektrárna patří, chce v dole těžit až do roku 2044. Důl plánuje postupně rozšířit na 30 kilometrů čtverečních podél silnice z Žitavy do Bogatyně. Těžit se Poláci chystají až do hloubky 330 metrů pod úrovní okolního terénu. Rozšíření těžby předloni Polsko povolilo bez ohledu na námitky sousedů. Česko se kvůli tomu obrátilo na Soudní dvůr Evropské unie, který loni v květnu nařídil Polsku předběžným opatřením zastavit práce. To však Poláci odmítají a zpochybňují i dopady na české území.

Podle libereckého hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) je dohoda lepší než soudy. Jak informovala ČTK, návrh česko-polské smlouvy počítal kromě jiného s finanční podporou obcím nebo s financováním monitoringu spodních vod, prašnosti a hlučnosti. Jen monitoring do roku 2044 by přišel odhadem na 15 milionů eur (385 mil. Kč). V plánu byla také další opatření, jako podzemní stěna, která by zabránila odtoku podzemní vody z české strany, nebo zelený val, který ochrání české příhraničí před hlukem a prachem z rozšiřujícího se dolu.

Dohoda v troskách

Jenže podle polského deníku Gazeta Prawna je tato dohoda v troskách. Ministryně Anna Moskwa totiž podle jeho informací předloží své české kolegyni návrh nový spojený s hrozbou. Chce například snížit kompenzaci za celkové škody způsobené těžbou ze 45 milionů eur (cca miliarda korun) na 25 milionů eur. Dále například odvolá příslib vybudování podzemní stěny atd. Deník se odvolává na dobře informovaný zdroj blízký ministryni.

Příští týden by pak Varšava rovněž měla Praze poslat dopis s informací, že plánuje proti Česku vést arbitrážní řízení kvůli údajné diskriminaci investic. „Češi jinak přistupují k polské investici než ke své vlastní," tvrdí nejmenovaný zdroj.

ANALÝZA: Polská vláda hrozí Bruselu, že nesplní Zelenou dohodu

„Jsme velmi blízko k podespání dohody,“ řekl zdroj blízký vyjednávacímu týmu pro změny dalšímu polskému deníki Gazetě Wyborcze a doplnil, že zásadní roli v zákulisním vyjednávání sehrál polský velvyslanec v Praze Miroslav Jasiński. Toho ovšem chce varšavská vláda odvolat. V rozhovoru pro německou stanici Deutsche Welle totiž označil za viníky současné vypjaté situace u hranic polské stranu a především polostátní firmu PGE.

Takže, který z polských deníků měl nakonec pravdu, se dozvíme příští týden. „V souladu s harmonogramem dohodnutým s českou stranou budou příští týden pokračovat jednání o řešení sporů souvisejících s provozem hnědouhelného dolu Turów. V úterý 18. ledna se v Praze sejdou delegace obou zemí," řekl wroclavské Wyborcze mluvčí ministerstva klimatu a životního prostředí Aleksander Brzózka.